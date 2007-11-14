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Братки или братья?

На автомобильной трассе Ташкент-Алматы водители рейсовых автобусов только что открытых транспортных маршрутов, соединяющих столицу Узбекистана с бывшей столицей Казахстана, столкнулись с вымогательством непонятных и не подконтрольных местной власти группировок.

Как сообщают СМИ Казахстана со ссылкой на «Союз защиты предпринимателей и собственников», не доезжая 30 километров до Алматы появился частный блокпост. На нем неизвестные люди в военной форме и с оружием «кошмарят» водителей и пассажиров.

«Пост действует ночью и ранним утром. Некие люди останавливают автобусы жезлами, давно не используемыми дорожной полицией Казахстана, и отгоняют в сторонку под предлогом технической неисправности. Пассажирам предлагают искать в кромешной тьме такси, чтобы самостоятельно добраться до города. С водителей автобусов собирают дань, после чего вместо квитанции дают бумажку с кодовым словом, которое позволяет им беспрепятственно доехать до города».

Действия неизвестных лиц ставят под угрозу выполнение регулярных автобусных рейсов между Алматы и Ташкентом, возобновленных впервые с 90-х годов по инициативе президентов Узбекистана и Казахстана.

Братки или братья?


Соб. инф.



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Просмотров: 987     17 апреля 2018


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