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Война нас гнула и косила...

16 апреля президент Узбекистана подписал указ и постановление, обозначившие отношение государства к Победе в Великой Отечественной войне как самой трагической страницы Второй мировой войны. Согласно указу, в канун празднования 73-й годовщины победы над фашизмом каждый участник и инвалид войны получит единовременное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов (более $600). Постановление предусматривает организацию поездки участников войны на места боёв с покрытием всех затрат, а также «чествование каждого ветерана и увековечение памяти каждого человека, внесшего свой вклад в дело Победы, посвятившего свою жизнь и все свои силы защите независимости нашей Родины».

Кроме того, 9 мая, в День памяти и почестей, в Ташкенте будут организованы выставка военной техники периода Великой Отечественной войны, прозвучат песни военных лет, будет дан праздничный салют.

Необходимо напомнить, что с в минувшем году в Узбекистане снят негласный запрет на публикацию в прессе фотографий пожилых людей с орденами и медалями советского периода на груди. В первую очередь, фронтовиков, награды которых четверть века газеты и журналы тщательно ретушировали, закрашивая пятиконечные звезды на пилотках и фуражках бойцов Великой Отечественной войны.

В период правления первого президента Узбекистана в стране не приветствовались советские ордена и медали на любых торжественных мероприятиях, связанных с празднованием различных знаменательных дат в истории государства. 9 мая прошлого года каждый из оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны, каждый труженик тыла без оглядки на рекомендации представителей власти, надел свои ордена и медали периода существования СССР. Нынешний президент Узбекистана вернул им гордость за достойно прожитую жизнь.

Война нас гнула и косила...


Соб. инф.



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Просмотров: 794     17 апреля 2018


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