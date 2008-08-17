Любимый доктор может спать спокойно?



Вечером 17 апреля под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова состоялось селекторное совещание, посвященное разбору и анализу фактов системного привлечения медиков, преподавателей, студентов к сторонним работам, включая те, что эпизодически в авральном порядке организуют местные власти в ожидании приезда главы государства.



В ходе совещания, проходившего в режиме видеосвязи около двух часов, была дана оценка не только фактам, озвученным в средствах массовой информации, но и тем, что остались за пределами внимания журналистов и пользователей социальных сетей. Премьер констатировал, что руководители органов исполнительной власти на местах привыкли рассматривать учителей, врачей, младший и средний медицинский персонал как дармовую, бессловесную и безропотную рабочую силу. Он напомнил, что по поручению президента в структуре Министерства труда создан фонд общественных работ, куда направлено свыше 700 миллиардов сумов бюджетных средств. Завершился первый квартал, но в регионах не использовали даже десятой доли выделенных денег. А ведь именно эти деньги предназначены для найма незанятого населения и привлечения его к общественным работам.



«Это болезнь руководителей на местах», - констатировал Абдулла Арипов. И привел дополнительные цифры: в 2017-2018 учебном году из сферы высшего образования 17 тысяч человек привлекали на уборку улиц, 4 тысячи человек чистили арыки, 7 тысяч выполняли разного рода строительные работы (в основном, разбирали старые постройки), 23 тысячи использовали на сельскохозяйственных работах.



В ходе совещания премьер не раз обращался к представителям СМИ и общественных организаций с предложением активно содействовать в решении проблемы. «Для полного искоренения принудительного труда необходима помощь общественности, депутатов, представителей сходов граждан и, конечно же, журналистов», - заявил он.



Что касается реакции должностных лиц областного, районного и городского уровней, то она была ожидаемой и традиционной. К примеру, каждый хоким клятвенно обещал впредь не допускать использования принудительного труда, очковтирательства и показухи. Недоставало только фразы «Мамой клянусь».



Глава администрации Самаркандской области Туробжон Жураев сообщил, что добровольно взял на себя опеку над семьей погибшей под колесами КамАЗа учительницы, после чего отчитался об увольнении начальника отдела народного образования и директора школы, направивших учителей на очистку автомобильной трассы в канун приезда в регион президента страны. Кто-то из присутствующих тихо съязвил: «Уволил за то, что выполняли его же поручения».



… Необходимо сказать, что селекторное совещание, послужившее поводом для этих заметок, инициировано главой государства, стремящегося кардинально изменить отношение чиновников к гражданам, не облеченным должностными полномочиями. Тому самому народу, который де-юре является источником власти. Этим, к слову, объясняется мгновенное и адекватное реагирование президента практически на любой негатив, просочившийся в местные или зарубежные средства массовой информации. Скажем больше: хорошо осведомленный о ситуации на местах, он уже запустил механизм полной инвентаризации всех радужных проектов, презентованных ему в ходе рабочих поездок по регионам. Совершенно очевидно, что ему не нужны бодрые рапорты, обернутые в сладкую патоку обещаний. «Ах, обмануть меня не трудно» - это не про нынешнего президента Узбекистана.



Бехзод Нурматов, специально для UzMetronom.com





