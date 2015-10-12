

В Латвии разгорается скандал в связи с намерением компании SVC Group бывшего министра здравоохранения Гунтиса Белевича и его делового партнера - председателя правления Itera Latvija Юриса Савицкиса построить в Узбекистане фармацевтический завод. Штормовую волну подняла Элина Малыгина, вдова умершего в декабре прошлого года владельца компании Olainfarm. Она заявила, что Olainfarm «насильно пытаются втянуть в новый проект».



Парируя выпады дамы и пытаясь как-то объяснить перспективность вложения денег в экономику Узбекистана, бывший латвийский министр охарактеризовал своего компаньона, как имеющего «большой опыт в реализации проектов в этом регионе». При этом, правда, слукавил,



Любопытно, чем закончится скандал. Особенно, если принять во внимание вопросы, с которыми



Почему-почему. Потому что что ж.



Парируя выпады дамы и пытаясь как-то объяснить перспективность вложения денег в экономику Узбекистана, бывший латвийский министр охарактеризовал своего компаньона, как имеющего «большой опыт в реализации проектов в этом регионе». При этом, правда, слукавил, приписав ему «строительство в Узбекистане огромной работающей на газе электростанции». На самом деле компания Ю. Савицкиса принимала участие в монтаже всего одного энергоблока на Ташкентской ТЭС.Любопытно, чем закончится скандал. Особенно, если принять во внимание вопросы, с которыми обратилась вдова владельца Olainfarm к общественности: «Почему латвийские бизнесмены вообще готовы вкладывать в Узбекистан? Почему латвийские бизнес-тяжеловесы не хотят инвестировать в приоритетные и исторически развитые сектора Латвии? Почему свободная экономическая зона для них - это Узбекистан, а не Латвия?»Почему-почему. Потому что что ж.