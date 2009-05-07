Мимо рейтингов



В самом начале этого года замминистра иностранных дел, выступая в Законодательной палате Олий Мажлиса, заявил сгоряча, что для объективной оценки проводимых в стране реформ будут привлечены международные рейтинговые агентства. По его словам, это «позволит Узбекистану показать себя миру, а также критически оценить свою деятельность». К лету даже планировалось подготовить проект документа, предусматривающего разработку комплекса мер по повышению места и авторитета республики в рейтингах таких авторитетных организаций, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирный экономический Форум. Казалось бы, взято верное направление, однако на деле намерения разбиваются о жадность и некомпетентность чиновничества.



Простой пример: пару недель назад ташкентский офис Американской торговой палаты принимал делегацию Международного валютного фонда, чье мнение столь важно для республики. И это правильно, поскольку рейтинги и доклады МВФ являются одним из важнейших ориентиров для потенциальных зарубежных инвесторов. Вот только не стоит забывать, что при подготовке своих рекомендаций и обзоров эксперты МВФ ориентируются в первую очередь не на заявления правительств, а на мнение инвесторов, уже работающих на том или ином рынке. Логично, что и на сей раз для беседы по душам были приглашены руководители крупных иностранных компаний, давно присутствующих в Узбекистане. Но что-то пошло не так…



Генеральный директор сотового оператора Ucell Тону Грюнберг открыто раскритиковал предвзятое отношение государства к его компании. По его словам, с Ucell принудительно взыскан беспрецедентный в истории Узбекистана штраф. По данным редакции, речь идет о сумме свыше 2 миллионов долларов США, истребованных с Ucell через суд Государственной инспекцией связи. Но самое главное, что было сказано г-ном Грюнбергом – штаб-квартира в Стокгольме, шокированная таким обращением с европейским инвестором, наложила запрет на любые дальнейшие инвестиции в Узбекистан до самого момента ухода с этого рынка. Иными словами, судебное преследование компании и гигантские штрафы привели к тому, что полностью свернута многомиллиардная инвестиционная программа одного из немногих серьезных зарубежных инвесторов.



Сказать, что представители МВФ были в шоке – не сказать ничего. Им уже успели рассказать о грандиозных планах по либерализации экономики и улучшению инвестиционного климата в Узбекистане, о том, как тут всё в самом скором времени будет хорошо устроено для капитала со всего мира. А тут - правда жизни. Вопрос: неужели инвестиционный климат Узбекистана оценен какими-то недальновидными бюрократами всего в 2 миллиона долларов? И еще вопрос: имеются ли у Государственной инспекции связи полномочия подвергать ревизии усилия главы государства по повышению привлекательности нашей страны для международного бизнеса?



Невольно приходит на ум нашумевшая тема с принудительным трудом учителей и врачей. Казалось бы, десятилетиями в порядке вещей было выгонять бюджетников на уборку и благоустройство территорий. И только гнев президента страны вынудил хокимов признать вопиющую ситуацию и принять меры к ее исправлению. Неужели нельзя без этого? Неужто для того, чтобы сообразить, что не получится привлекать новых инвесторов, одновременно обдирая и шельмуя уже привлеченных, необходимо новое резонансное ЧП – под стать тому, что произошло в 2012 году с печально известной «Уздунробитой»?



В общем, как-то грустно всё. Очевидно, что многие чиновники в стремлении и дальше доить инвесторов, по сути саботируют решения первого лица. А это значит, что улучшение кредитных рейтингов, как воздух необходимого экономике Узбекистана, становится проблематичным. Равно как и десятикратное ускорение Интернета. По той простой причине, что инвесторы не станут скрывать правду от международных финансовых институтов и рейтинговых агентств. А правда, увы, пока нас не красит.



