Сгинь с глаз моих



Бывший вице-премьер, курировавший отечественный автопром, бывший генеральный директор Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Улугбек Розукулов, ненадолго выпавший из поля зрения общественности, 19 апреля всплыл в Джакарте в качестве вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Индонезии.



Что он там будет делать – пока неясно. Летать не может, ползать - не солидно.