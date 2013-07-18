Сгинь с глаз моих

Бывший вице-премьер, курировавший отечественный автопром, бывший генеральный директор Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Улугбек Розукулов, ненадолго выпавший из поля зрения общественности, 19 апреля всплыл в Джакарте в качестве вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Индонезии. Что он там будет делать – пока неясно. Летать не может, ползать - не солидно.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства