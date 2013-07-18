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Сгинь с глаз моих

Бывший вице-премьер, курировавший отечественный автопром, бывший генеральный директор Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» Улугбек Розукулов, ненадолго выпавший из поля зрения общественности, 19 апреля всплыл в Джакарте в качестве вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Индонезии. Что он там будет делать – пока неясно. Летать не может, ползать - не солидно.

Сгинь с глаз моих


Соб. инф.



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Просмотров: 67     21 апреля 2018


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