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Своих баранов попутали с казёнными

По поручению правительства главное управление Государственного финансового контроля и его территориальные управления в 1 квартале 2018 года провели контрольные мероприятия.

Как сообщило Министерство финансов, всего проведено 844 контрольных мероприятий, из них 661 установлены израсходование средств нарушением финансовой дисциплины на сумму 33 млрд.сум, в том числе растрата, хищение 5,1 млрд.сум, незаконные затраты 24,8 млрд.сум и из средств Фондов при Министерстве финансов были произведены не целевое использование средств на 3,2 млрд.сум.

В процессе проведения контрольных мероприятий и указанием данными по результатам проверок выявленные нецелевое использование средств в сумме 20,8 млрд.сум в установленном порядке восстановлены и материалы по 650 контрольных мероприятий переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Своих баранов попутали с казёнными


Соб. инф.



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Просмотров: 751     21 апреля 2018


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