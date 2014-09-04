Только для граждан

20 апреля Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Узбекистана презентовал веб-портал Mening fikrim («Mое мнение»), предназначение которого - в привлечении граждан к управлению «общественными и государственными делами», обеспечении открытости деятельности представительных органов государственной власти. По мнению, высказанному депутатами, широкое использование возможностей портала будет способствовать обеспечению дальнейшей адаптации законов к социальным условиям, их качественному совершенствованию.



Портал будет функционировать на узбекском и русском языках. Обращение на портале могут оставлять исключительно граждане Узбекистана с обязательным указанием паспортных данных.



