 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Американская гегемония
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Американская гегемония

16 – 21 апреля 2018 года

Все республиканские газеты 17 апреля опубликовали указ президента «О поощрении участников Второй мировой войны». Согласно этому документу, ветераны войны получат к 9 мая единовременное денежное вознаграждение в размере 5 млн сумов.

 В этот же день в печати опубликовано постановление президента «О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей».

Под заголовком «Улучшение состояния расчетов в экономике – фактор стабильности» 18 апреля в газетах опубликован отчет о совещании, которое провел президент. Оно было посвящено совершенствованию системы расчетов в отраслях экономики, принимаемым мерам по сокращению дебиторской, кредиторской задолженности и долгов перед бюджетом.

В этот же день в газетах опубликован указ президента «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством».

На первых страницах республиканских изданий 19 апреля опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан принял министра иностранных дел Республики Корея».

 Отчет УзА о церемонии ввода в строй Кандымского газоперерабатывающего комплекса под заголовком «Инновации в экономике способствуют динамичному развитию» печатные СМИ распространили 20 апреля. Как сообщается, в мероприятии принял участие президент, который в этот же день посетил Навоийскую область.

Газеты в этих же номерах поместили текст выступления президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса.

 В субботних номерах газет опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президента Республики Узбекистан с президентом Российской Федерации». «Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение Президенту России посетить нашу страну с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято», - пишет УзА.

В печати 14 апреля опубликован указ «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно построенные жилые помещения» и постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 17 апреля опубликованы законы «О лесе», 19 апреля - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

В этих же изданиях 17 апреля опубликована заметка под заголовком «Ситуация с правами человека улучшается». В подзаголовке написано, что на  этом делает акцент издание The New York Times в редакционной статье об Узбекистане. «В ней отмечается, что в условиях, когда демократия отступает в большей части стран бывшего Союза и других регионах мира, усилия Президента Шавката Мирзииёева заслуживают внимания и поддержки».

Партийное издание «XXI аср» 19 апреля опубликовало большой материал под заголовком «УзЛИДеп вышел на связь со Смольным». В нем рассказывается об организованной видеоконференции активистов партии с комитетом внешних связей администрации Санкт-Петербурга. Стороны обсудили перспективы сотрудничества регионов Узбекистана и России. В частности, говорилось о возможностях поставок в РФ экологически чистой плодоовощной продукции. Как отмечается, партия намерена организовать такие бизнес-форумы и с другими районами России.   

В издании «Маърифат» 21 апреля опубликована большая статья под заголовком «Принудительный труд закончился, свободен ли теперь учитель?». Автор рассуждает о том, что мешает педагогам хорошо выполнять свои прямые обязанности. Говоря о том, что ситуация с принудительным трудом приобрела ясность, журналист подчеркивает: «рано говорить, что проблема снята с повестки дня, пусть это покажет время».  Затем в статье перечисляются другие препятствия для нормальной работы учителя. Это - излишнее бумаготворчество, общественная деятельность, которая заключается в обходе домов граждан для сбора той или иной информации, участие в мероприятиях для создания массовки, финансовое положение, недостаток времени для работы над собой и повышения квалификации.

Газета «Хуррият» 18 апреля опубликовала материал под заголовком «Борьба на краю пропасти». Обозреватель описывает ситуации, ставшие причинами обострения отношения между Россией и США. По его мнению, правы лидеры стран, назвавшие преступлением военные действия в Сирии и других странах, без санкции ООН. «Словом, теперь уже не секрет, что две сильные державы мира ведут борьбу за мировую гегемонию», - заключает автор.

Газета «Адолат» 20 апреля опубликовала большое интервью с одним из руководителей компании «Узтрансгаз». Собеседник издания рассказал о ценовой политике компании, мерах по модернизации газовых сетей. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с ведущими мировыми производителями газовых счетчиков. Их цель ввести автоматизированную систему контроля и учета поставки топлива. «Панируется заключить договор на поставку счетчиков, которые будут устанавливаться за счет компании «Узтрансгаз», - сказал представитель ведомства.  

В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована заметка «Проблемы в Сергели решаются». В ней сообщается, что власти города оперативно отреагировали на критическую статью газеты от  5 апреля  «Справили новоселье, но…». Как сообщили изданию благодарные новоселы, их начали прописывать по месту нового проживания, начала работать социальная инфраструктура, вновь открылась школа, которая проработала только два месяца.

В еженедельном издании «Жамият» опубликована реплика под заголовком «Буду писать, пока директора не уволят». Автор описывает действия педагога, которая с гордостью заявляет, что написала жалобы на руководителя школы по 15 адресам. «У нас - демократия. Я добьюсь, чтобы его уволили. Будет знать, как со мной связываться», - цитирует журналист учителя, которая думает только о том, чтобы отомстить. По мнению автора, в последнее время растет число тех, кто сделал своей профессией «писательство» с целью, кого-то лишить авторитета или должности. «В большинстве таких обращений нет ни оснований, ни конкретных фактов, ни совести», - пишет автор.   


Американская гегемония


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 308     22 апреля 2018



 
Архив новостей
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 







 		Последние новости по рубрикам
  1. Брат приедет
    22 апреля 2018 в рубрике Братья
  2. Американская гегемония
    22 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  3. Своих баранов попутали с казёнными
    21 апреля 2018 в рубрике Бывает...
  4. Только для граждан
    21 апреля 2018 в рубрике Власть
  5. Мимо рейтингов
    21 апреля 2018 в рубрике Ситуация
  6. Сгинь с глаз моих
    21 апреля 2018 в рубрике Назначения
  7. Песня о Родине. Музыка Белевича, слова Малыгиной
    20 апреля 2018 в рубрике Бывает...
  8. Новичок на Кандыме
    19 апреля 2018 в рубрике Экономика
  9. Мыться будем раз в месяц
    18 апреля 2018 в рубрике Народ
  10. Рижский бальзам
    18 апреля 2018 в рубрике Связи
  11. Любимый доктор может спать спокойно?
    18 апреля 2018 в рубрике Ситуация
  12. Будем меньше пить
    17 апреля 2018 в рубрике Народ
  13. Братки или братья?
    17 апреля 2018 в рубрике Бывает...
  14. Война нас гнула и косила...
    17 апреля 2018 в рубрике Факт
  15. Куда податься проститутке?
    15 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  16. Прораб перестройки
    12 апреля 2018 в рубрике Назначения
  17. Где вы, частные нотариусы?
    12 апреля 2018 в рубрике Факт
  18. Круговорот воды в природе
    12 апреля 2018 в рубрике Народ
  19. Рецидивы административного абсурда
    12 апреля 2018 в рубрике Ситуация
  20. Курочка Ряба и Золотая рыбка
    10 апреля 2018 в рубрике Бывает...
  21. Да не заплывут мозги жиром
    10 апреля 2018 в рубрике Ракурс
  22. Не отмерив, не резать
    9 апреля 2018 в рубрике Мнение
  23. Дефицит «самого ценного капитала»
    9 апреля 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
  24. О цивилизации и добродетелях
    8 апреля 2018 в рубрике Дата
  25. Броненосец «Максумов»
    8 апреля 2018 в рубрике Резонанс
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Увольнение Мухтара  (7043 просмотров)
    6 апреля 2018 с сайта Факт
  2. Броня крепка?  (6657 просмотров)
    3 апреля 2018 с сайта Ракурс
  3. Прощание с Саодат  (5880 просмотров)
    4 апреля 2018 с сайта Лица
  4. Happy Birthday to You  (5796 просмотров)
    30 марта 2018 с сайта Факт
  5. Не закатилась шальная звезда  (5577 просмотров)
    5 апреля 2018 с сайта Назначения
  6. Да не заплывут мозги жиром  (5529 просмотров)
    10 апреля 2018 с сайта Ракурс
  7. Броненосец «Максумов»  (5455 просмотров)
    8 апреля 2018 с сайта Резонанс
  8. Прораб перестройки  (5137 просмотров)
    12 апреля 2018 с сайта Назначения
  9. Афганистан. К встрече на высоком уровне  (5020 просмотров)
    24 марта 2018 с сайта Ракурс
  10. Абонент вне зоны доступа  (4972 просмотров)
    27 марта 2018 с сайта Бывает...
  11. Дефицит «самого ценного капитала»  (4600 просмотров)
    9 апреля 2018 с сайта Взгляд непостороннего
  12. Рецидивы административного абсурда  (4435 просмотров)
    12 апреля 2018 с сайта Ситуация
  13. Не Божий взгляд  (4399 просмотров)
    31 марта 2018 с сайта Ситуация
  14. Валентин без Валентины  (4374 просмотров)
    5 апреля 2018 с сайта Лица
  15. Курочка Ряба и Золотая рыбка  (4281 просмотров)
    10 апреля 2018 с сайта Бывает...
  16. Обсуждение прошло. Вопросы остались  (4098 просмотров)
    29 марта 2018 с сайта Взгляд непостороннего
  17. Не отмерив, не резать  (4059 просмотров)
    9 апреля 2018 с сайта Мнение
  18. По льготным ценам  (3998 просмотров)
    29 марта 2018 с сайта Братья
  19. Куда податься проститутке?  (3892 просмотров)
    15 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
  20. Где вы, частные нотариусы?  (3802 просмотров)
    12 апреля 2018 с сайта Факт
  21. Неполный формат  (3502 просмотров)
    26 марта 2018 с сайта Ракурс
  22. Круговорот воды в природе  (3400 просмотров)
    12 апреля 2018 с сайта Народ
  23. Рижский бальзам  (3396 просмотров)
    18 апреля 2018 с сайта Связи
  24. Братки или братья?  (3395 просмотров)
    17 апреля 2018 с сайта Бывает...
  25. Большая пайка  (3261 просмотров)
    6 апреля 2018 с сайта Факт
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства