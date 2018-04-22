Американская гегемония



16 – 21 апреля 2018 года



Все республиканские газеты 17 апреля опубликовали указ президента «О поощрении участников Второй мировой войны». Согласно этому документу, ветераны войны получат к 9 мая единовременное денежное вознаграждение в размере 5 млн сумов.



В этот же день в печати опубликовано постановление президента «О мерах по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Памяти и Почестей».



Под заголовком «Улучшение состояния расчетов в экономике – фактор стабильности» 18 апреля в газетах опубликован отчет о совещании, которое провел президент. Оно было посвящено совершенствованию системы расчетов в отраслях экономики, принимаемым мерам по сокращению дебиторской, кредиторской задолженности и долгов перед бюджетом.



В этот же день в газетах опубликован указ президента «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления сельским и водным хозяйством».



На первых страницах республиканских изданий 19 апреля опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан принял министра иностранных дел Республики Корея».



Отчет УзА о церемонии ввода в строй Кандымского газоперерабатывающего комплекса под заголовком «Инновации в экономике способствуют динамичному развитию» печатные СМИ распространили 20 апреля. Как сообщается, в мероприятии принял участие президент, который в этот же день посетил Навоийскую область.



Газеты в этих же номерах поместили текст выступления президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса.



В субботних номерах газет опубликовано сообщение «О телефонном разговоре президента Республики Узбекистан с президентом Российской Федерации». «Президент Узбекистана вновь подтвердил приглашение Президенту России посетить нашу страну с государственным визитом. Приглашение было с благодарностью принято», - пишет УзА.



В печати 14 апреля опубликован указ «О дополнительных мерах по социальной поддержке граждан и проведении разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно построенные жилые помещения» и постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления земельных участков в постоянное пользование для осуществления предпринимательской и градостроительной деятельности».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 17 апреля опубликованы законы «О лесе», 19 апреля - «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».



В этих же изданиях 17 апреля опубликована заметка под заголовком «Ситуация с правами человека улучшается». В подзаголовке написано, что на этом делает акцент издание The New York Times в редакционной статье об Узбекистане. «В ней отмечается, что в условиях, когда демократия отступает в большей части стран бывшего Союза и других регионах мира, усилия Президента Шавката Мирзииёева заслуживают внимания и поддержки».



Партийное издание «XXI аср» 19 апреля опубликовало большой материал под заголовком «УзЛИДеп вышел на связь со Смольным». В нем рассказывается об организованной видеоконференции активистов партии с комитетом внешних связей администрации Санкт-Петербурга. Стороны обсудили перспективы сотрудничества регионов Узбекистана и России. В частности, говорилось о возможностях поставок в РФ экологически чистой плодоовощной продукции. Как отмечается, партия намерена организовать такие бизнес-форумы и с другими районами России.



В издании «Маърифат» 21 апреля опубликована большая статья под заголовком «Принудительный труд закончился, свободен ли теперь учитель?». Автор рассуждает о том, что мешает педагогам хорошо выполнять свои прямые обязанности. Говоря о том, что ситуация с принудительным трудом приобрела ясность, журналист подчеркивает: «рано говорить, что проблема снята с повестки дня, пусть это покажет время». Затем в статье перечисляются другие препятствия для нормальной работы учителя. Это - излишнее бумаготворчество, общественная деятельность, которая заключается в обходе домов граждан для сбора той или иной информации, участие в мероприятиях для создания массовки, финансовое положение, недостаток времени для работы над собой и повышения квалификации.



Газета «Хуррият» 18 апреля опубликовала материал под заголовком «Борьба на краю пропасти». Обозреватель описывает ситуации, ставшие причинами обострения отношения между Россией и США. По его мнению, правы лидеры стран, назвавшие преступлением военные действия в Сирии и других странах, без санкции ООН. «Словом, теперь уже не секрет, что две сильные державы мира ведут борьбу за мировую гегемонию», - заключает автор.



Газета «Адолат» 20 апреля опубликовала большое интервью с одним из руководителей компании «Узтрансгаз». Собеседник издания рассказал о ценовой политике компании, мерах по модернизации газовых сетей. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с ведущими мировыми производителями газовых счетчиков. Их цель ввести автоматизированную систему контроля и учета поставки топлива. «Панируется заключить договор на поставку счетчиков, которые будут устанавливаться за счет компании «Узтрансгаз», - сказал представитель ведомства.



В еженедельном издании «Оила даврасида» опубликована заметка «Проблемы в Сергели решаются». В ней сообщается, что власти города оперативно отреагировали на критическую статью газеты от 5 апреля «Справили новоселье, но…». Как сообщили изданию благодарные новоселы, их начали прописывать по месту нового проживания, начала работать социальная инфраструктура, вновь открылась школа, которая проработала только два месяца.



В еженедельном издании «Жамият» опубликована реплика под заголовком «Буду писать, пока директора не уволят». Автор описывает действия педагога, которая с гордостью заявляет, что написала жалобы на руководителя школы по 15 адресам. «У нас - демократия. Я добьюсь, чтобы его уволили. Будет знать, как со мной связываться», - цитирует журналист учителя, которая думает только о том, чтобы отомстить. По мнению автора, в последнее время растет число тех, кто сделал своей профессией «писательство» с целью, кого-то лишить авторитета или должности. «В большинстве таких обращений нет ни оснований, ни конкретных фактов, ни совести», - пишет автор.





