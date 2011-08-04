Брат приедет

23-24 апреля 2018 года Узбекистан с государственным визитом посетит
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита
планируется обсудить вопросы укрепления и развития двусторонних
отношений, актуальные региональные и международные проблемы.
В
программе визита участие глав государств в церемонии открытия
Ашхабадского парка в Ташкенте, бизнес-форум представителей ведущих
экономических структур Узбекистана и Туркменистана.
По итогам
переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств,
подписание документов, направленных на дальнейшее сотрудничества в политической,
торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной,
образовательной сферах и в области спорта.
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