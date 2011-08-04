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Брат приедет

23-24 апреля 2018 года Узбекистан с государственным визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита планируется обсудить вопросы укрепления и развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

В программе визита участие глав государств в церемонии открытия Ашхабадского парка в Ташкенте, бизнес-форум представителей ведущих экономических структур Узбекистана и Туркменистана.

По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание документов, направленных на дальнейшее сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной сферах и в области спорта.

Брат приедет


Соб. инф.



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Просмотров: 295     22 апреля 2018


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