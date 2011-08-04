Брат приедет



23-24 апреля 2018 года Узбекистан с государственным визитом посетит президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В ходе визита планируется обсудить вопросы укрепления и развития двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.



В программе визита участие глав государств в церемонии открытия Ашхабадского парка в Ташкенте, бизнес-форум представителей ведущих экономических структур Узбекистана и Туркменистана.



По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание документов, направленных на дальнейшее сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной сферах и в области спорта.



В программе визита участие глав государств в церемонии открытия Ашхабадского парка в Ташкенте, бизнес-форум представителей ведущих экономических структур Узбекистана и Туркменистана.По итогам переговоров ожидается принятие Совместного заявления глав государств, подписание документов, направленных на дальнейшее сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной сферах и в области спорта.