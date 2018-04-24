24 апреля в театре «Ильхом» выступит джаз трио Йогева Шетрита. В составе трио, кроме Шетрита, музыканты Айал Цубери и Моше Елмакиас и примкнувший к ним Амир Алаев. Выступление артистов приурочено к 70-летию образования государства Израиль. Как сообщила пресс-служба посольства Израиля в Узбекистане, в 2017 году трио участвовало в фестивале «Шаон Хореф» в Иерусалиме, Международном джазовом фестивале в Гватемале.
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