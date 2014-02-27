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Белый дом на горизонте

По информации из конфиденциальных источников, 14-16 мая по приглашению президента США Дональда Трампа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с государственным визитом Соединенные Штаты Америки. Это будет уже вторая поездка Ш. Мирзиёева за океан. Предыдущая - для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН - состоялась во второй половине сентября 2017 года.

По мнению аналитиков, наряду с обсуждением состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, американская сторона затронет вопрос возможности возобновления транзита через узбекскую территорию военных грузов для группировки своих войск в Афганистане. В пользу этой версии говорит тот факт, что соседний Казахстан уже предоставил морские порты на Каспии для приема американских грузов из Баку. 19 апреля верхняя палата парламента Казахстана ратифицировала межправительственное Соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через Казахстан в Афганистан.

Стоит напомнить, что в марте 2002 года, отбывая в США с официальным визитом, первый президент Узбекистана заявил: «Установление стратегических отношений с США не должно вызывать ни у кого опасений», поскольку «включает интересы тех стран, которые хотят видеть Центральную Азию мирным спокойным регионом». Эксперты полагают, что о предстоящем государственном визите в США нынешнего президента Узбекистана можно сказать то же самое.

 

Белый дом на горизонте


Соб. инф.



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Просмотров: 1263     24 апреля 2018


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