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Флаги на ветру как символ надежды

«Выхожу утром из дома, спешу на работу. Дорогой встречаю соседа - уважаемого аксакала, неспешно идущего к большому проспекту. Далеко собрались, спрашиваю.

- Большой гость приехал, президент Туркменистана. Постою у дороги, посмотрю, поприветствую. Радуюсь добрым переменам. Каждый день молюсь, чтобы наши границы открылись, и я смогу видеть свою дочь, родных. 

Сосед еще в советское время выдал дочь замуж за туркмена, который учился в Ташкенте. Всё было хорошо, пока не развалился Союз и появились границы, пересечь которые с каждым годом становилось все труднее. Наступило время, когда ни он не мог съездить к родным, ни они его навестить.

К проспекту тянутся мамочки с детишками, посмотреть на необычное зрелище. Вдоль дороги выстроилась молодые люди, им раздают флажки. Им точно не скучно.
 
А пожилой человек задумчиво смотрит на развевающиеся, на весеннем ветру флаги и наверняка думает не о большой политике, а о том, чтобы вновь увидеть родные лица». 

 

--------------------------------- 

Вот такое письмо, отчасти объясняющее интерес к визиту президента Туркменистана в Узбекистан, получила редакция. Отчасти, поскольку мобилизация горожан на проявление радушия была обусловлена не столько исключительностью визитёра, сколько стремлением продемонстрировать изменения, произошедшие в Узбекистане за последние полтора года. Если раньше кортеж с высокими гостями мчался по основательно зачищенным от прохожих магистралям, то сегодня наблюдать за его передвижением может абсолютно любой. Причем, без опаски быть неправильно понятым снайпером.

 

 

Флаги на ветру как символ надежды


Соб. инф.



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Просмотров: 851     24 апреля 2018


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