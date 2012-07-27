Флаги на ветру как символ надежды

«Выхожу утром из дома, спешу на работу. Дорогой встречаю соседа - уважаемого аксакала, неспешно идущего к большому проспекту. Далеко собрались, спрашиваю.

- Большой гость приехал, президент Туркменистана. Постою у дороги, посмотрю, поприветствую. Радуюсь добрым переменам. Каждый день молюсь, чтобы наши границы открылись, и я смогу видеть свою дочь, родных.

Сосед еще в советское время выдал дочь замуж за туркмена, который учился в Ташкенте. Всё было хорошо, пока не развалился Союз и появились границы, пересечь которые с каждым годом становилось все труднее. Наступило время, когда ни он не мог съездить к родным, ни они его навестить.

К проспекту тянутся мамочки с детишками, посмотреть на необычное зрелище. Вдоль дороги выстроилась молодые люди, им раздают флажки. Им точно не скучно.



А пожилой человек задумчиво смотрит на развевающиеся, на весеннем ветру флаги и наверняка думает не о большой политике, а о том, чтобы вновь увидеть родные лица».

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Вот такое письмо, отчасти объясняющее интерес к визиту президента Туркменистана в Узбекистан, получила редакция. Отчасти, поскольку мобилизация горожан на проявление радушия была обусловлена не столько исключительностью визитёра, сколько стремлением продемонстрировать изменения, произошедшие в Узбекистане за последние полтора года. Если раньше кортеж с высокими гостями мчался по основательно зачищенным от прохожих магистралям, то сегодня наблюдать за его передвижением может абсолютно любой. Причем, без опаски быть неправильно понятым снайпером.