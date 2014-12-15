Узбекистану обещают выход к Каспию



23 апреля начался официальный визит президента Туркменистана в Узбекистан. По итогам переговоров лидеров двух государств и обсуждения вопросов в расширенном составе подписаны Совместное заявление, а также 17 документов, регламентирующих развитие межрегионального сотрудничества, открытие торговых домов, организацию делового совета и так далее. Кроме того, как



В этот же день главы государств возложили цветы к монументу туркменскому поэту Махтумкули на одноименной улице.









Фото пресс-службы президента Узбекистана Кроме того, как сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева, в рамках визита состоялось подписание 15 документов между высшими образовательными учреждениями двух стран, а также о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий. Важным для Узбекистана представляется предложение Гурбангулы Бердымухамедова изучить возможности использования инфраструктуры туркменских портов на Каспии.В этот же день главы государств возложили цветы к монументу туркменскому поэту Махтумкули на одноименной улице.