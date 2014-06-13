Не стало Шухрата Аббасова



25 апреля на 88-м году жизни в реанимационном отделении правительственного стационара №1 завершился земной путь нашего выдающегося соотечественника, народного артиста СССР, кинорежиссера Шухрата Салиховича Аббасова.



Этот человек в представлении не нуждается. Тем не менее, напомним, что родился Ш. С. Аббасов в 1931 году в городе Коканде. В 1954 году закончил режиссёрский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана), а в 1958 году — Высшие режиссёрские курсы при «Мосфильме».



Всенародную славу ему принесли фильмы «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный», «Абу Райхан Беруни», семнадцати серийная киноэпопея «Огненные дороги». Был автором сценариев, а также соавтором ряда других фильмов.



Удостоен государственных наград СССР и Республики Узбекистан, призов международных и всесоюзных кинофорумов.



Похороны Ш. С. Аббасова пройдут завтра в полдень в мемориальном комплексе «Минор». Вынос тела в 12.00 из жилого дома №60 улицы Юнус Ражабий (Германа Лопатина).





