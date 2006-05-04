 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Взгляд непостороннего Окна Akfa в Tashkent City
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Окна Akfa в Tashkent City

26 апреля на внеочередной сессии Ташкентского городского совета народных депутатов был представлен кандидат на кресло столичного градоначальника, днем ранее освобожденное засидевшимся в нём Рахмонбеком Усмановым. В качестве временно исполняющего обязанности главы городской администрации премьер-министр предложил Джахонгира Артыкходжаева - хозяина доброго десятка компаний не только в Узбекистане. Среди тех, что на слуху и набили оскомину от излишне частого рекламного сопровождения – Akfa и Artel Engineering. Кроме того, временный хоким - еще и директор ГУП Tashkent City.

Оптимисты склонны объяснять выдвижение на государеву службу олигарха республиканского масштаба надеждой, что очень богатый человек уж точно не будет брать взяток. Пессимисты изначально предполагают конфликт интересов, не исключая, что временный мэр города будет протежировать аффилированным с ним или же дружественным ему компаниям, отсеивая конкурентов на подскоке. То есть, начнёт единолично осваивать городской бюджет. Принимая во внимание масштабы строительства в Ташкенте и специфику бизнеса временного хокима, такая перспектива не представляется абсолютно фантастической. Впрочем, чьё предположение окажется верным - покажет время.

Что касается дополнительной информации о Д. Артыкходжаеве, то в открытых источниках её не так много: родился в 1975 году. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2015 году получил орден «Дустлик», правда, за какие заслуги – не сказано. В 2016 году засветился пышной свадьбой, выдавая дочь замуж за сына выпускника восточного факультета, в разное время занимавшего высокие должности в системе государственной службы и высшего образования.

Самое недавнее появление на публике, отмеченное прессой, произошло 23 апреля этого года - Д. Артыкходжаев лично сопровождал президентов Узбекистана и Туркменистана, открывавших в Ташкенте новый парк развлечений «Ашхабад». Злые языки утверждают, что парк с аттракционами олигарх, временно пересаженный в кресло чиновника, построил за свой счет, что и было оценено по достоинству.

Окна Akfa в Tashkent City


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 371     27 апреля 2018


Пересечения по теме
  • Перышко в руку и попутного ветра! 4 мая 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Кабинет Министров протрубил сбор для улемов 30 июня 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Пятый туз в колоде Каримова 17 ноября 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Инициатива снизу по команде сверху 8 августа 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Ислама Каримова в Вашингтон не пригласят. Пока… 2 марта 2007 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Узбекистан расставляет капканы 17 июля 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Уроки рисования 18 марта 2014 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Эта нежеланная желанная свобода 4 октября 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Граждан просят не мешать процветанию 12 января 2007 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Время «бить по хвостам»? 19 января 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Уже весна, но еще не счастье 24 мая 2008 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Генералы ферганских карьеров 3 марта 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Эльер Ганиев понюхал сакуру 6 июня 2006 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Продажный чиновник как «третья сила» 11 июля 2010 в рубрике Взгляд непостороннего
  • Вылизать – так до зеркального блеска… 24 октября 2008 в рубрике Взгляд непостороннего


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Окна Akfa в Tashkent City
      27 апреля 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    2. Не стало Шухрата Аббасова
      26 апреля 2018 в рубрике Лица
    3. Семье кузнеца возвращают прописку
      24 апреля 2018 в рубрике Факт
    4. Флаги на ветру как символ надежды
      24 апреля 2018 в рубрике Мнение
    5. 3+1
      24 апреля 2018 в рубрике Культура
    6. Узбекистану обещают выход к Каспию
      24 апреля 2018 в рубрике Братья
    7. Брат приедет
      22 апреля 2018 в рубрике Братья
    8. Американская гегемония
      22 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Своих баранов попутали с казёнными
      21 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    10. Только для граждан
      21 апреля 2018 в рубрике Власть
    11. Мимо рейтингов
      21 апреля 2018 в рубрике Ситуация
    12. Сгинь с глаз моих
      21 апреля 2018 в рубрике Назначения
    13. Песня о Родине. Музыка Белевича, слова Малыгиной
      20 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    14. Новичок на Кандыме
      19 апреля 2018 в рубрике Экономика
    15. Мыться будем раз в месяц
      18 апреля 2018 в рубрике Народ
    16. Рижский бальзам
      18 апреля 2018 в рубрике Связи
    17. Любимый доктор может спать спокойно?
      18 апреля 2018 в рубрике Ситуация
    18. Будем меньше пить
      17 апреля 2018 в рубрике Народ
    19. Братки или братья?
      17 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    20. Война нас гнула и косила...
      17 апреля 2018 в рубрике Факт
    21. Куда податься проститутке?
      15 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    22. Прораб перестройки
      12 апреля 2018 в рубрике Назначения
    23. Где вы, частные нотариусы?
      12 апреля 2018 в рубрике Факт
    24. Круговорот воды в природе
      12 апреля 2018 в рубрике Народ
    25. Рецидивы административного абсурда
      12 апреля 2018 в рубрике Ситуация
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Увольнение Мухтара  (7340 просмотров)
      6 апреля 2018 с сайта Факт
    2. Броня крепка?  (6898 просмотров)
      3 апреля 2018 с сайта Ракурс
    3. Прощание с Саодат  (6146 просмотров)
      4 апреля 2018 с сайта Лица
    4. Happy Birthday to You  (6057 просмотров)
      30 марта 2018 с сайта Факт
    5. Не закатилась шальная звезда  (5821 просмотров)
      5 апреля 2018 с сайта Назначения
    6. Прораб перестройки  (5813 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Назначения
    7. Да не заплывут мозги жиром  (5695 просмотров)
      10 апреля 2018 с сайта Ракурс
    8. Броненосец «Максумов»  (5630 просмотров)
      8 апреля 2018 с сайта Резонанс
    9. Рижский бальзам  (4910 просмотров)
      18 апреля 2018 с сайта Связи
    10. Дефицит «самого ценного капитала»  (4782 просмотров)
      9 апреля 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    11. Рецидивы административного абсурда  (4622 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Ситуация
    12. Курочка Ряба и Золотая рыбка  (4563 просмотров)
      10 апреля 2018 с сайта Бывает...
    13. Братки или братья?  (4559 просмотров)
      17 апреля 2018 с сайта Бывает...
    14. Не Божий взгляд  (4497 просмотров)
      31 марта 2018 с сайта Ситуация
    15. Валентин без Валентины  (4496 просмотров)
      5 апреля 2018 с сайта Лица
    16. Где вы, частные нотариусы?  (4387 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Факт
    17. Куда податься проститутке?  (4291 просмотров)
      15 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. Обсуждение прошло. Вопросы остались  (4267 просмотров)
      29 марта 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    19. Мимо рейтингов  (4199 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Ситуация
    20. Сгинь с глаз моих  (4164 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Назначения
    21. Не отмерив, не резать  (4139 просмотров)
      9 апреля 2018 с сайта Мнение
    22. По льготным ценам  (4119 просмотров)
      29 марта 2018 с сайта Братья
    23. Любимый доктор может спать спокойно?  (3968 просмотров)
      18 апреля 2018 с сайта Ситуация
    24. Круговорот воды в природе  (3944 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Народ
    25. Песня о Родине. Музыка Белевича, слова Малыгиной  (3830 просмотров)
      20 апреля 2018 с сайта Бывает...
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства