Окна Akfa в Tashkent City



26 апреля на внеочередной сессии Ташкентского городского совета народных депутатов был представлен кандидат на кресло столичного градоначальника, днем ранее освобожденное засидевшимся в нём Рахмонбеком Усмановым. В качестве временно исполняющего обязанности главы городской администрации премьер-министр предложил Джахонгира Артыкходжаева - хозяина доброго десятка компаний не только в Узбекистане. Среди тех, что на слуху и набили оскомину от излишне частого рекламного сопровождения – Akfa и Artel Engineering. Кроме того, временный хоким - еще и директор ГУП Tashkent City.



Оптимисты склонны объяснять выдвижение на государеву службу олигарха республиканского масштаба надеждой, что очень богатый человек уж точно не будет брать взяток. Пессимисты изначально предполагают конфликт интересов, не исключая, что временный мэр города будет протежировать аффилированным с ним или же дружественным ему компаниям, отсеивая конкурентов на подскоке. То есть, начнёт единолично осваивать городской бюджет. Принимая во внимание масштабы строительства в Ташкенте и специфику бизнеса временного хокима, такая перспектива не представляется абсолютно фантастической. Впрочем, чьё предположение окажется верным - покажет время.



Что касается дополнительной информации о Д. Артыкходжаеве, то в открытых источниках её не так много: родился в 1975 году. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2015 году получил орден «Дустлик», правда, за какие заслуги – не сказано. В 2016 году



Самое недавнее появление на публике,



Оптимисты склонны объяснять выдвижение на государеву службу олигарха республиканского масштаба надеждой, что очень богатый человек уж точно не будет брать взяток. Пессимисты изначально предполагают конфликт интересов, не исключая, что временный мэр города будет протежировать аффилированным с ним или же дружественным ему компаниям, отсеивая конкурентов на подскоке. То есть, начнёт единолично осваивать городской бюджет. Принимая во внимание масштабы строительства в Ташкенте и специфику бизнеса временного хокима, такая перспектива не представляется абсолютно фантастической. Впрочем, чьё предположение окажется верным - покажет время.Что касается дополнительной информации о Д. Артыкходжаеве, то в открытых источниках её не так много: родился в 1975 году. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, в 2015 году получил орден «Дустлик», правда, за какие заслуги – не сказано. В 2016 году засветился пышной свадьбой, выдавая дочь замуж за сына выпускника восточного факультета, в разное время занимавшего высокие должности в системе государственной службы и высшего образования.Самое недавнее появление на публике, отмеченное прессой, произошло 23 апреля этого года - Д. Артыкходжаев лично сопровождал президентов Узбекистана и Туркменистана, открывавших в Ташкенте новый парк развлечений «Ашхабад». Злые языки утверждают, что парк с аттракционами олигарх, временно пересаженный в кресло чиновника, построил за свой счет, что и было оценено по достоинству.