

Ряд серьезных зарубежных информационных ресурсов опубликовали интервью нового исполнительного директора Международной ассоциации бокса (AIBA) Тома Вирджетса американскому спортивному изданию Around The Rings. Том Вирджетс (США), экс-глава комитета AIBA по дисциплинарным вопросам и бывший директор атлетического департамента Военно-морской Академии США, был назначен на второй по значимости пост в AIBA в конце января этого года. Примечательно, как он характеризует авторитетного узбекского бизнесмена, временного президента AIBA Гафура Рахимова, внесенного в санкционный список Казначейства США из-за подозрений в связях с организованной преступностью. «Из-за подозрений» - это хотелось бы подчеркнуть особо.



«То, что мы сейчас наблюдаем - много различных статей, много спекуляций, и ни в одной из них не представлено никаких конкретных доказательств. Гафур Рахимов никогда не был осужден судом ни в одной стране мира, у него нет криминального прошлого, он ни одного дня не провел в тюрьме. Коль таких доказательств не существует, он невиновен», - заявил Том Вирждест.



И чуть ниже: «Лично я знаю господина Рахимова с 2006 года. Я, конечно же, не являюсь его близким знакомым, но я хорошо осведомлен о его деятельности в составе исполкома AIBA. Я лично был свидетелем, как он несколько раз спасал нашу организацию через спонсорскую поддержку, которую он находил благодаря своим деловым связям. Я ни разу не видел, чтобы Гафур Рахимов сделал что-либо, что было бы не в интересах AIBA и бокса».



Комментируя проблемы с финансами, образовавшимися в период пребывания на посту президента AIBA Чинг Ко Ву, Том Вирждест сказал: «Я очень рад, что временным президентом является такой человек, как Гафур Рахимов. Он, пожалуй, единственный в нашей организации, кто имеет деловые связи и достаточные знания в бизнесе, необходимые для того, чтобы вытащить AIBA из того плачевного финансового положения, в котором мы находимся. Он уже достиг значительного успеха в решении вопроса о реструктуризации 10-ти миллионного просроченного кредита, а это была проблема номер один для финансового выживания AIBA».



Напомним, что авторитетный в серьезных деловых кругах Гафур Рахимов несколько лет назад был вынужден покинуть Узбекистан. Вскоре с подачи некоторых влиятельных на тот момент персон в определенные структуры США была запущена дезинформация о причастности Г. Рахимова к международной организованной преступности. Дезинформация, к сожалению, сработала. Тем не менее, в Узбекистане Г. Рахимова по-прежнему помнят, как успешного спортивного функционера, ратующего за развитие национальной школы бокса, немало сделавшего для воспитания целой плеяды первоклассных боксеров. Сказать, что соотечественники хотели бы видеть его на родине - значит просто констатировать очевидное.



«То, что мы сейчас наблюдаем - много различных статей, много спекуляций, и ни в одной из них не представлено никаких конкретных доказательств. Гафур Рахимов никогда не был осужден судом ни в одной стране мира, у него нет криминального прошлого, он ни одного дня не провел в тюрьме. Коль таких доказательств не существует, он невиновен», - заявил Том Вирждест.И чуть ниже: «Лично я знаю господина Рахимова с 2006 года. Я, конечно же, не являюсь его близким знакомым, но я хорошо осведомлен о его деятельности в составе исполкома AIBA. Я лично был свидетелем, как он несколько раз спасал нашу организацию через спонсорскую поддержку, которую он находил благодаря своим деловым связям. Я ни разу не видел, чтобы Гафур Рахимов сделал что-либо, что было бы не в интересах AIBA и бокса».Комментируя проблемы с финансами, образовавшимися в период пребывания на посту президента AIBA Чинг Ко Ву, Том Вирждест сказал: «Я очень рад, что временным президентом является такой человек, как Гафур Рахимов. Он, пожалуй, единственный в нашей организации, кто имеет деловые связи и достаточные знания в бизнесе, необходимые для того, чтобы вытащить AIBA из того плачевного финансового положения, в котором мы находимся. Он уже достиг значительного успеха в решении вопроса о реструктуризации 10-ти миллионного просроченного кредита, а это была проблема номер один для финансового выживания AIBA».Напомним, что авторитетный в серьезных деловых кругах Гафур Рахимов несколько лет назад был вынужден покинуть Узбекистан. Вскоре с подачи некоторых влиятельных на тот момент персон в определенные структуры США была запущена дезинформация о причастности Г. Рахимова к международной организованной преступности. Дезинформация, к сожалению, сработала. Тем не менее, в Узбекистане Г. Рахимова по-прежнему помнят, как успешного спортивного функционера, ратующего за развитие национальной школы бокса, немало сделавшего для воспитания целой плеяды первоклассных боксеров. Сказать, что соотечественники хотели бы видеть его на родине - значит просто констатировать очевидное.