«Я очень рад, что временным президентом является...»
Ряд серьезных зарубежных информационных ресурсов опубликовали интервью нового исполнительного директора Международной ассоциации бокса (AIBA) Тома Вирджетса американскому спортивному изданию Around The Rings. Том Вирджетс (США), экс-глава комитета AIBA по дисциплинарным вопросам и бывший директор атлетического департамента Военно-морской Академии США, был назначен на второй по значимости пост в AIBA в конце января этого года. Примечательно, как он характеризует авторитетного узбекского бизнесмена, временного президента AIBA Гафура Рахимова, внесенного в санкционный список Казначейства США из-за подозрений в связях с организованной преступностью. «Из-за подозрений» - это хотелось бы подчеркнуть особо.
«То, что мы сейчас наблюдаем - много различных статей, много спекуляций, и ни в одной из них не представлено никаких конкретных доказательств. Гафур Рахимов никогда не был осужден судом ни в одной стране мира, у него нет криминального прошлого, он ни одного дня не провел в тюрьме. Коль таких доказательств не существует, он невиновен», - заявил Том Вирждест.
И чуть ниже: «Лично я знаю господина Рахимова с 2006 года. Я, конечно же, не являюсь его близким знакомым, но я хорошо осведомлен о его деятельности в составе исполкома AIBA. Я лично был свидетелем, как он несколько раз спасал нашу организацию через спонсорскую поддержку, которую он находил благодаря своим деловым связям. Я ни разу не видел, чтобы Гафур Рахимов сделал что-либо, что было бы не в интересах AIBA и бокса».
Комментируя проблемы с финансами, образовавшимися в период пребывания на посту президента AIBA Чинг Ко Ву, Том Вирждест сказал: «Я очень рад, что временным президентом является такой человек, как Гафур Рахимов. Он, пожалуй, единственный в нашей организации, кто имеет деловые связи и достаточные знания в бизнесе, необходимые для того, чтобы вытащить AIBA из того плачевного финансового положения, в котором мы находимся. Он уже достиг значительного успеха в решении вопроса о реструктуризации 10-ти миллионного просроченного кредита, а это была проблема номер один для финансового выживания AIBA».
Напомним, что авторитетный в серьезных деловых кругах Гафур Рахимов несколько лет назад был вынужден покинуть Узбекистан. Вскоре с подачи некоторых влиятельных на тот момент персон в определенные структуры США была запущена дезинформация о причастности Г. Рахимова к международной организованной преступности. Дезинформация, к сожалению, сработала. Тем не менее, в Узбекистане Г. Рахимова по-прежнему помнят, как успешного спортивного функционера, ратующего за развитие национальной школы бокса, немало сделавшего для воспитания целой плеяды первоклассных боксеров. Сказать, что соотечественники хотели бы видеть его на родине - значит просто констатировать очевидное.
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