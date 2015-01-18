Не пугайте, мужики, не пугайте



23 – 28 апреля 2018 года



Все республиканские газеты 24 апреля опубликовали большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан - Туркменистан: новый этап сотрудничества». В нем рассказывается о мероприятиях, состоявшихся в рамках государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Газеты также публикуют обращение президента Узбекистана «Участникам и гостям национальной выставки Туркменистана». «Впервые за последние годы быстрыми темпами растут объемы взаимной торговли. Усиливается кооперация между предприятиями и организациями наших стран в тех отраслях экономики, где мы традиционно дополняем друг друга», - говорится в послании.



Ведущие печатные издания 25 апреля поместили на своих первых страницах отчет УзА под заголовком «Добрососедские отношения служат интересам братских народов». В нем рассказывается о пребывании президента Туркменистана в Хорезмской области. Как сообщается, главы двух государств приняли участие в церемонии открытия Дома узбекско-туркменской дружбы и других мероприятиях.



СМИ республики 27 апреля распространили сообщение «О предстоящем государственном визите в Узбекистан Президента Турции».



В этот же день газеты опубликовали сообщение УзА под заголовком «Программа «Обод кишлок»: анализ реализации и актуальные задачи». В нем говорится, что под председательством президента состоялось видео селекторное совещание, посвященное вопросам эффективной организации и важнейшим задачам осуществления программы по благоустройству сел.



27 апреля также опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял командующего сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан».



Кроме того, в печати 28 апреля опубликовано постановление главы государства «О мерах по коренному совершенствованию системы семеноводства в Республике Узбекистан».



В СМИ республики широко освещалась международная конференция, инициированная федерацией профсоюзов на тему: «Стратегия действия и сильная социальная политика: международная практика и опыт Узбекистана».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 24 апреля перепечатана «Беседа с заместителем Госсекретаря США Томасом Шенноном», которую записала радио «Голос Америки» 17 апреля. Собеседник радио дает высокую оценку международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте.



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 27 апреля опубликовано интервью с послом Турции в Ташкенте Ахметом Башаром Шеном. «Данный визит будет иметь важное историческое значение, так как будет первым государственным визитом Президента Турецкой Республики в Узбекистан после пятнадцатилетнего перерыва», - подчеркнул дипломат.



«Экономическая газета» со ссылкой на сайт «Хабар.уз» перепечатала большую статью под заголовком «Как отразится на Узбекистан снижение курса рубля в России?». Аналитик пишет о том, что влиять будет негативно и обратил внимание на диаграмму, показывающую поступление в страну средств из РФ и Казахстана. Так, если золотовалютные резервы Узбекистана составляют 28,5 млрд долларов, то только в 2017 году поступившие в республику из этих стран средства составили 13,6% от этого объема. «Реформы, осуществляемые в стране, вселяют надежду на то, что будет расти экспортный потенциал и таким образом снизиться зависимость от внешних поступлений», - пишет автор.



Еженедельное издание опубликовало статью под заголовком «Последствия трагедии есть до сих пор». Обозреватель напомнил о трагедии Чернобыля и её последствиях.



Газета «Ишонч» - «Доверие» 28 апреля опубликовала статью под заголовком «Частные детские сады, условия отличные, но цены…». В материале приводятся данные о том, что в Ташкенте действуют 632 детских сада из которых 185 – частные. Автор материала не поленилась и посетила более десятка частных дошкольных учреждения. Стоимость их посещения от 1,2 млн до 2,5 млн сумов. Говоря об усилиях руководства страны по развитию детского дошкольного воспитания, журналист напомнила, что и частные детсады пять лет будут платить только половину стоимости газо- и электроснабжения. «Есть и другие льготы, которые вдохновляют предпринимателей, и было бы неплохо, если бы они в ответ и цены соответственно снизили», - пишет автор.



В газете «Адолат» опубликован большой материал под заголовком «Чтобы критика не превратилась в «дубинку». В форме открытого письма одному из редакторов интернет-изданий, автор поделился своими мыслями о том, что за последние год-два появились журналисты, которые увлеклись критикой ради критики, погоней за «жареными» фактами. По его мнению, такие авторы больше озабочены созданием собственного имиджа, а не решением проблем. Он привел заголовки, которыми пестрят интернет-издания: «Дочь убила ножом свою мать», «Сын зарубил отца кетменем», «Мать задушила собственного ребенка»...



«Да в жизни бывают разные случаи, но нужно ли из частностей раздувать сенсации и нагнетать страсти?», - задается риторическими вопросами автор. В заключение он выразил сожаление по поводу того, что в СМИ нет полновесных, глубокого изученных и грамотных критических материалов, которые нацелены на улучшение жизни общества.





