 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Не пугайте, мужики, не пугайте
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Не пугайте, мужики, не пугайте

23 – 28 апреля 2018 года

Все республиканские газеты 24 апреля опубликовали большой отчет УзА под заголовком «Узбекистан - Туркменистан: новый этап сотрудничества». В нем рассказывается о мероприятиях, состоявшихся в рамках государственного визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Газеты также публикуют обращение президента Узбекистана «Участникам и гостям национальной выставки Туркменистана». «Впервые за последние годы быстрыми темпами растут объемы взаимной торговли. Усиливается кооперация между предприятиями и организациями наших стран в тех отраслях экономики, где мы традиционно дополняем друг друга», - говорится в послании.

Ведущие печатные издания 25 апреля поместили на своих первых страницах отчет УзА под заголовком «Добрососедские отношения служат интересам братских народов». В нем рассказывается о пребывании президента Туркменистана в Хорезмской области.  Как сообщается, главы двух государств приняли участие в церемонии открытия Дома узбекско-туркменской дружбы и других мероприятиях.

СМИ республики 27 апреля распространили сообщение «О предстоящем государственном визите в Узбекистан Президента Турции».

В этот же день газеты опубликовали сообщение УзА под заголовком «Программа «Обод кишлок»: анализ реализации и актуальные задачи». В нем говорится, что под председательством президента состоялось видео селекторное совещание, посвященное вопросам эффективной организации и важнейшим задачам осуществления программы по благоустройству сел.

27 апреля также опубликовано постановление президента «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель».

В субботних номерах газет опубликовано сообщение под заголовком «Президент Республики Узбекистан принял командующего сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан».

Кроме того, в печати 28 апреля опубликовано постановление главы государства «О мерах по коренному совершенствованию системы семеноводства в Республике Узбекистан».

В СМИ республики широко освещалась международная конференция, инициированная федерацией профсоюзов на тему: «Стратегия действия и сильная социальная политика: международная практика и опыт Узбекистана».

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 24 апреля перепечатана «Беседа с заместителем Госсекретаря США Томасом Шенноном», которую записала радио «Голос Америки» 17 апреля. Собеседник радио дает высокую оценку международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте.
 
В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 27 апреля опубликовано интервью с послом Турции в Ташкенте Ахметом Башаром Шеном. «Данный визит будет иметь важное историческое значение, так как будет первым государственным визитом Президента Турецкой Республики в Узбекистан после  пятнадцатилетнего перерыва», - подчеркнул дипломат.

«Экономическая газета» со ссылкой на сайт «Хабар.уз» перепечатала большую статью под заголовком «Как отразится на Узбекистан снижение курса рубля в России?». Аналитик пишет о том, что влиять будет негативно и обратил внимание на диаграмму, показывающую поступление в страну средств из РФ и Казахстана. Так, если золотовалютные резервы Узбекистана составляют 28,5 млрд долларов, то только в 2017 году поступившие в республику из этих стран средства составили 13,6% от этого объема. «Реформы, осуществляемые в стране, вселяют надежду на то, что будет расти экспортный потенциал и таким образом снизиться зависимость от внешних поступлений», - пишет автор.

Еженедельное издание опубликовало статью под заголовком «Последствия трагедии есть до сих пор». Обозреватель напомнил о трагедии Чернобыля и её последствиях.  

Газета «Ишонч» - «Доверие» 28 апреля опубликовала статью под заголовком «Частные детские сады, условия отличные, но цены…». В материале приводятся данные о том, что в Ташкенте действуют 632 детских сада из которых 185 – частные. Автор материала не поленилась и посетила более десятка частных дошкольных учреждения. Стоимость их посещения от 1,2 млн до 2,5 млн сумов. Говоря об усилиях руководства страны по развитию детского дошкольного воспитания, журналист напомнила, что и частные детсады пять лет будут платить только половину стоимости газо- и электроснабжения. «Есть и другие льготы, которые вдохновляют предпринимателей, и было бы неплохо, если бы они в ответ и цены соответственно снизили», - пишет автор.

В газете «Адолат» опубликован большой материал под заголовком «Чтобы критика не превратилась в «дубинку».  В форме открытого письма одному из редакторов интернет-изданий, автор поделился своими мыслями о том, что за последние год-два появились журналисты, которые увлеклись критикой ради критики, погоней за «жареными» фактами. По его мнению, такие авторы больше озабочены созданием собственного имиджа, а не решением проблем. Он привел заголовки, которыми пестрят интернет-издания:  «Дочь убила ножом свою мать», «Сын зарубил отца кетменем», «Мать задушила собственного ребенка»...

«Да в жизни бывают разные случаи, но нужно ли из частностей раздувать сенсации и нагнетать страсти?», - задается риторическими вопросами автор. В заключение он выразил сожаление по поводу того, что в СМИ нет полновесных, глубокого изученных и грамотных критических материалов, которые нацелены на улучшение жизни общества.


Не пугайте, мужики, не пугайте


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 639     29 апреля 2018


Пересечения по теме
  • Глаз не на чем остановить 18 января 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Эти нехорошие янки 22 июня 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Кому в Узбекистане жить хорошо 19 мая 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Необъявленная война Кремля 3 апреля 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Бизнес в намерения не верит 6 апреля 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Не читайте до обеда советских газет 7 сентября 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Неделя восторгов и всеобщего счастья 6 декабря 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь 18 июля 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Муж и жена – не одна сатана 27 октября 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Уж замуж невтерпёж 29 июня 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Мудрее не придумаешь 22 марта 2014 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Где бы был Узбекистан, если б не империя 10 июля 2010 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Не для того вырвались, чтобы вернуться 17 апреля 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Интернет и неокрепшие души 16 октября 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Пункты малого бизнеса при милиции 20 августа 2016 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. «Я очень рад, что временным президентом является...»
      29 апреля 2018 в рубрике Лица
    2. Не пугайте, мужики, не пугайте
      29 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Окна Akfa в Tashkent City
      27 апреля 2018 в рубрике Взгляд непостороннего
    4. Не стало Шухрата Аббасова
      26 апреля 2018 в рубрике Лица
    5. Семье кузнеца возвращают прописку
      24 апреля 2018 в рубрике Факт
    6. Флаги на ветру как символ надежды
      24 апреля 2018 в рубрике Мнение
    7. 3+1
      24 апреля 2018 в рубрике Культура
    8. Узбекистану обещают выход к Каспию
      24 апреля 2018 в рубрике Братья
    9. Брат приедет
      22 апреля 2018 в рубрике Братья
    10. Американская гегемония
      22 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    11. Своих баранов попутали с казёнными
      21 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    12. Только для граждан
      21 апреля 2018 в рубрике Власть
    13. Мимо рейтингов
      21 апреля 2018 в рубрике Ситуация
    14. Сгинь с глаз моих
      21 апреля 2018 в рубрике Назначения
    15. Песня о Родине. Музыка Белевича, слова Малыгиной
      20 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    16. Новичок на Кандыме
      19 апреля 2018 в рубрике Экономика
    17. Мыться будем раз в месяц
      18 апреля 2018 в рубрике Народ
    18. Рижский бальзам
      18 апреля 2018 в рубрике Связи
    19. Любимый доктор может спать спокойно?
      18 апреля 2018 в рубрике Ситуация
    20. Будем меньше пить
      17 апреля 2018 в рубрике Народ
    21. Братки или братья?
      17 апреля 2018 в рубрике Бывает...
    22. Война нас гнула и косила...
      17 апреля 2018 в рубрике Факт
    23. Куда податься проститутке?
      15 апреля 2018 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. Прораб перестройки
      12 апреля 2018 в рубрике Назначения
    25. Где вы, частные нотариусы?
      12 апреля 2018 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Увольнение Мухтара  (7459 просмотров)
      6 апреля 2018 с сайта Факт
    2. Броня крепка?  (6998 просмотров)
      3 апреля 2018 с сайта Ракурс
    3. Прощание с Саодат  (6263 просмотров)
      4 апреля 2018 с сайта Лица
    4. Не закатилась шальная звезда  (5934 просмотров)
      5 апреля 2018 с сайта Назначения
    5. Прораб перестройки  (5934 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Назначения
    6. Да не заплывут мозги жиром  (5786 просмотров)
      10 апреля 2018 с сайта Ракурс
    7. Броненосец «Максумов»  (5692 просмотров)
      8 апреля 2018 с сайта Резонанс
    8. Рижский бальзам  (5252 просмотров)
      18 апреля 2018 с сайта Связи
    9. Дефицит «самого ценного капитала»  (4858 просмотров)
      9 апреля 2018 с сайта Взгляд непостороннего
    10. Рецидивы административного абсурда  (4680 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Ситуация
    11. Братки или братья?  (4667 просмотров)
      17 апреля 2018 с сайта Бывает...
    12. Сгинь с глаз моих  (4665 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Назначения
    13. Курочка Ряба и Золотая рыбка  (4589 просмотров)
      10 апреля 2018 с сайта Бывает...
    14. Валентин без Валентины  (4549 просмотров)
      5 апреля 2018 с сайта Лица
    15. Не Божий взгляд  (4548 просмотров)
      31 марта 2018 с сайта Ситуация
    16. Мимо рейтингов  (4474 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Ситуация
    17. Где вы, частные нотариусы?  (4462 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Факт
    18. Куда податься проститутке?  (4440 просмотров)
      15 апреля 2018 с сайта Обзор прессы: тенденции
    19. Не отмерив, не резать  (4192 просмотров)
      9 апреля 2018 с сайта Мнение
    20. Любимый доктор может спать спокойно?  (4178 просмотров)
      18 апреля 2018 с сайта Ситуация
    21. Песня о Родине. Музыка Белевича, слова Малыгиной  (4108 просмотров)
      20 апреля 2018 с сайта Бывает...
    22. Своих баранов попутали с казёнными  (4108 просмотров)
      21 апреля 2018 с сайта Бывает...
    23. Круговорот воды в природе  (4010 просмотров)
      12 апреля 2018 с сайта Народ
    24. Будем меньше пить  (3887 просмотров)
      17 апреля 2018 с сайта Народ
    25. Война нас гнула и косила...  (3712 просмотров)
      17 апреля 2018 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства