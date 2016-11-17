Марш турецкого

29 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В международном аэропорту его встречал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



Согласно предварительной информации, 30 апреля состоятся переговоры на высшем уровне, на которых главы Узбекистана и Турции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. 1 мая Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган посетят Бухару.



