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Марш турецкого

29 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В международном аэропорту его встречал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Согласно предварительной информации, 30 апреля состоятся переговоры на высшем уровне, на которых главы Узбекистана и Турции обсудят вопросы двустороннего сотрудничества. 1 мая Шавкат Мирзиёев и Реджеп Эрдоган посетят Бухару.

Марш турецкого


Соб. инф.



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Просмотров: 1051     30 апреля 2018


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