До Бишкека за 120 тысяч



В рамках дальнейшего развития и укрепления межгосударственных отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном подготовлено открытие нового международного автобусного маршрута «Ташкент – Бишкек – Ташкент».



Как сообщила



Стоимость проезда - 120 тысяч сумов Узбекистана или 1000 сомов Кыргызстана. Первый автобус в Бишкек отправится в 17:30 5 мая с автовокзала «Ташкент». Регулярные рейсы начнутся с 7 мая.



Как сообщила пресс-служба Узбекского агентство автомобильного транспорта, протяженность маршрута составляет 601,0 км, время в пути - 12 часов 40 минут. В расписаниях заложено по 30 минут для прохождения таможенного и пограничного контроля на постах «Гишт куприк» (Узбекистан) и «Жибек Жолы» (Казахстан), «Супатай Батыр» (Казахстан) и «Чалдовар» (Кыргызстан).Стоимость проезда - 120 тысяч сумов Узбекистана или 1000 сомов Кыргызстана. Первый автобус в Бишкек отправится в 17:30 5 мая с автовокзала «Ташкент». Регулярные рейсы начнутся с 7 мая.