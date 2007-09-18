МОК уполномочен заявить



3 мая на заседании Исполкома Международного Олимпийского Комитета в Лозанне был рассмотрен и обсужден отчет Международной ассоциации бокса (AIBA) о проводимых реформах. Подводя итоги обсуждения, глава МОК Томас Бах констатировал, что ассоциация достигла прогресса и движется в правильном направлении.



«МОК будет всячески поддерживать AIBA в её стремлении осуществить кардиальный реформы. AIBA достигла хорошего прогресса в желании обновляться и продемонстрировала добрую волю», - заявил он. Т. Бах подтвердил, что во время Олимпиады 2016 года в Бразилии не было обнаружено фактов коррупции и манипулирования результатами боев со стороны судей. Он также сообщил, что в ходе заседания члены Исполкома МОК приняли решение о сохранении бокса в программе Юношеской Олимпиады, которая пройдет в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.



Напомним, что в декабре 2017 года Исполком МОК пригрозил исключить бокс из программ Юношеской Олимпиады 2018 года и летней Олимпиады 2020 года, на фоне разгоревшегося скандала вокруг мировой любительской ассоциации бокса. МОК также потребовал реформировать AIBA. Начинать разработку и осуществление реформ пришлось новому руководству AIBA во главе с Гафуром Рахимовым, экстренно назначенным на пост временного президента в конце января этого года. При его непосредственном участии удалось спасти AIBA от банкротства.



К месту сказать, что днями ранее авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из «Специального санкционного списка OFAC». По информации адвокатов, петиция подана на основании того, что «Гафур Рахимов не имеет связей с какими-либо группами организованной преступности» и «за ним не числится каких-либо судимостей, вынесенных со стороны судебных инстанций ни одной страны мира».



Адвокаты также заявили, что инсинуации о связях Г. Рахимова с преступным миром были частью целенаправленной кампании политического преследования, развернутой против него несколько лет назад старшей дочерью бывшего президента Узбекистана.



Отметим, что Гафур Рахимов уже выигрывал судебные разбирательства против ряда СМИ в двух судебных инстанциях - Высоком суде Лондона и Верховном суде Нового Южного Уэльса в Австралии. Изданиям, опубликовавшим материалы о якобы имеющихся у него связях с организованной преступностью, среди прочих обязательств, было предписано оплатить судебные издержки истца.



