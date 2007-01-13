

Группа ветеранов КПСС выступила с предложением привлечь к уголовной ответственности Тельмана Гдляна, «как главного исполнителя преступлений против узбекского народа на территории Узбекистана», порекомендовав прокуратуре республики возбудить уголовное дело для публичного выдвижения обвинений по отношению к Т. Гдляну. Ветераны также предложили обратиться в Гаагский Международный суд и добиться экстрадиции всех виновных лиц, фигурировавших в группе Гдляна и Иванова.



Напомним, что следственная группа Генеральной прокуратуры СССР под руководством Т. Гдляна расследовала в Узбекистане так называемое «хлопковое дело» и отметилась масштабными нарушениями закона. Самыми активными помощниками московских следователей были сотрудники прокуратуры Узбекистана и прикомандированные следователи республиканского МВД. Они по большей части и свирепствовали, повышая процент раскрытия преступлений.



Произвол и беззаконие прекратил Виктор Иванович Илюхин, прибывший в Узбекистан во главе другой следственной группы Генеральной прокуратуры СССР. Он лично закрыл около двух тысяч уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления. После его отъезда местные сотрудники правоохранительных органов вымогали деньги у подследственных и их родственников, обещая закрыть уже закрытые В. Илюхиным уголовные дела. Об этих фактах ветераны КПСС предпочли не вспоминать.



Стоит сказать и о том, что в числе тех, кто наиболее рьяно обличал расхитителей социалистической собственности, публично перед студентами приветствуя действия группы Т. Гдляна, был тогдашний преподаватель юридического института, а ныне покойный Алишер Азизходжаев. После распада СССР он же и не менее рьяно клеймил московских следователей, чем снискал благосклонность первого президента Узбекистана, даровавшего ему ряд ответственных должностей.



Вспоминать, так вспоминать всех.



Напомним, что следственная группа Генеральной прокуратуры СССР под руководством Т. Гдляна расследовала в Узбекистане так называемое «хлопковое дело» и отметилась масштабными нарушениями закона. Самыми активными помощниками московских следователей были сотрудники прокуратуры Узбекистана и прикомандированные следователи республиканского МВД. Они по большей части и свирепствовали, повышая процент раскрытия преступлений.Произвол и беззаконие прекратил Виктор Иванович Илюхин, прибывший в Узбекистан во главе другой следственной группы Генеральной прокуратуры СССР. Он лично закрыл около двух тысяч уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления. После его отъезда местные сотрудники правоохранительных органов вымогали деньги у подследственных и их родственников, обещая закрыть уже закрытые В. Илюхиным уголовные дела. Об этих фактах ветераны КПСС предпочли не вспоминать.Стоит сказать и о том, что в числе тех, кто наиболее рьяно обличал расхитителей социалистической собственности, публично перед студентами приветствуя действия группы Т. Гдляна, был тогдашний преподаватель юридического института, а ныне покойный Алишер Азизходжаев. После распада СССР он же и не менее рьяно клеймил московских следователей, чем снискал благосклонность первого президента Узбекистана, даровавшего ему ряд ответственных должностей.Вспоминать, так вспоминать всех.