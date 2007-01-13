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Вспоминать, так вспоминать всех

Группа ветеранов КПСС выступила с предложением привлечь к уголовной ответственности Тельмана Гдляна, «как главного исполнителя преступлений против узбекского народа на территории Узбекистана», порекомендовав прокуратуре республики возбудить уголовное дело для публичного выдвижения обвинений по отношению к Т. Гдляну. Ветераны также предложили обратиться в Гаагский Международный суд и добиться экстрадиции всех виновных лиц, фигурировавших в группе Гдляна и Иванова.

Напомним, что следственная группа Генеральной прокуратуры СССР под руководством Т. Гдляна расследовала в Узбекистане так называемое «хлопковое дело» и отметилась масштабными нарушениями закона. Самыми активными помощниками московских следователей были сотрудники прокуратуры Узбекистана и прикомандированные следователи республиканского МВД. Они по большей части и свирепствовали, повышая процент раскрытия преступлений.  

Произвол и беззаконие прекратил Виктор Иванович Илюхин, прибывший в Узбекистан во главе другой следственной группы Генеральной прокуратуры СССР. Он лично закрыл около двух тысяч уголовных дел в связи с отсутствием состава преступления. После его отъезда местные сотрудники правоохранительных органов вымогали деньги у подследственных и их родственников, обещая закрыть уже закрытые В. Илюхиным уголовные дела. Об этих фактах ветераны КПСС предпочли не вспоминать.

Стоит сказать и о том, что в числе тех, кто наиболее рьяно обличал расхитителей социалистической собственности, публично перед студентами приветствуя действия группы Т. Гдляна, был тогдашний преподаватель юридического института, а ныне покойный Алишер Азизходжаев. После распада СССР он же и не менее рьяно клеймил московских следователей, чем снискал благосклонность первого президента Узбекистана, даровавшего ему ряд ответственных должностей.

Вспоминать, так вспоминать всех.

Вспоминать, так вспоминать всех


Соб. инф.



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Просмотров: 1152     5 мая 2018


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