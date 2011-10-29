Без вины вымогатель



30 апреля – 5 мая 2018 года



Все республиканские газеты 1 мая опубликовали большой отчет УзА о визите президента Эрдогана в республику под заголовком «Узбекистан-Турция: Сотрудничество, основанное на взаимном доверии и дружбе, динамично развивается».



В этот же день газеты опубликовали сообщение «Президент Шавкат Мирзиеев направил послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину по случаю успешного проведения межкорейского саммита в Пханмунджоме».



В узбекских СМИ 3 мая опубликован отчет УзА о посещении главой Турции Бухары под заголовком «Визит Президента Турции в нашу страну прошел плодотворно и содержательно».



Под заголовком «Перспективные проекты служат обеспечению занятости населения и процветанию страны» СМИ распространили материал УзА о посещении президентом Наманганской области.



Отчет УзА о втором дне пребывания в этой области главы государства газеты опубликовали 4 мая под заголовком «Облегчить заботы людей, обеспечивать справедливость во всем - наша главная задача».



В этот же день СМИ распространили сообщение «Президент Республики Узбекистан принял делегацию Республики Корея».



Также 4 мая в республиканских изданиях опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему стимулированию развития и роста экспортного потенциала кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей».



В субботних номерах газет опубликован Указ «О мерах по коренному повышению роли институтов гражданского общества в процессе демократического обновления страны».



Ведущие республиканские СМИ на первых страницах поместили сообщение «О телефонном разговоре Президента Узбекистана с Президентом Казахстана».



Газеты также пишут о том, что «Президент Республики Узбекистан принял первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан».



Ряд изданий 2 мая перепечатали материал информационной службы Законодательной палаты Олий Мажлиса «Правительственный час: эффективный механизмы парламентского контроля – в действии».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 2 мая опубликовано эксклюзивное интервью, озаглавленное «Посол Узбекистана в России: экономическая дипломатия, несомненно, будет нашей приоритетной задачей».



Под заголовком «Ташкент-Будапешт: начинается новый этап сотрудничества» ряд газет 4 мая рассказали о визите делегации во главе с мэром столицы Венгрии Иштваном Тарлошем в Узбекистан.

Все узбекские СМИ в этот же день опубликовали сообщение «Победители и призеры международного конкурса на XIII Национальную премию в области журналистики «Олтин калам».



Газета Uzbekistan Today опубликовала любопытную заметку под заголовком «Сколько туристов приезжает в Узбекистан?» В ней говорится о том, что многократно ранее озвученные данные о том, что Узбекистан ежегодно посещают 2,5 млн туристов не соответствует действительности. «Реальных туристов, которые едут в гостиницы и тратят деньги, значительно меньше. В прошлом году их было порядка 200 тысяч», - пишет газета. Как отмечается, причина таких разночтений заключается в методологии Всемирной туристской организации, согласно которой любой человек, прибывший на территорию республики, считался туристом. Отныне, заявляет руководитель Государственного комитета по развитию туризма, ведомство «будет вести двойной учет туристов. Один – по методологии Всемирной туристской организации, другой – по собственной».



Автор газеты «Маърифат» рассказал о сельском тренере, который с 80-х годов прошлого века мечтает о строительстве футбольного поля в его кишлаке. В статье под заголовком «Когда построят футбольное поле?» рассказывает о многочисленных безуспешных попытках реализовать эту мечту многих мальчишек. «К нам в кишлак приезжают депутаты, сенаторы, идут поклониться могилам праведников, посещают древнюю мечеть, но в глинобитную школу, которая стоит у самой дороги, никто не заглядывает. Хотя в ней ни учебных лабораторий, ни спортзала, ни учительской комнаты…Не пришло ли время подумать об этом?», - пишет автор.



В еженедельнике «Жамият» опубликована реплика под заголовком «Трехсторонний договор: до каких пор будем врать друг другу?». Автор пишет о том, что в редакцию пришел выпускник вуза и рассказал о том, что в маркетинговом отделе его учебного заведения требуют перед госэкзаменами обязательно принести договор с организацией, в которой он будет работать. Документ должны подписать деканат, маркетинговый отдел и работодатель. Но проблема в том, что предприятия и организации отказываются подписать такой документ, пока на руках нет диплома. В редакции выяснили, что этот документ положено оформлять после того, как студент получит диплом и устроится на работу. В институте ввели новое правило для того, чтобы оградить себя от лишних хлопот, взвалив все проблемы на студента.



Газета «Махалла» 5 мая под рубрикой «Горькая правда» опубликовала статью «Нужны ли контролеры над контролерами образцовых домов?». Автор рассказывает историю жителя Кашкадарьинской области, получившего так называемый образцовый дом. В стене нового дома он обнаружил трещину. Однако в подразделении «Кишлоккурилишинвест» его заверили, что это только штукатурка отвалилась. Поверив, на слово, он подписал акт о приемке жилья. Но трещина быстро расширялась, новостройка угрожала развалиться и домовладелец начал жаловаться. Местные органы не реагировали, пришлось обратиться в виртуальную приемную президента. Тогда пришла комиссия, которая убедилась, что были допущены грубейшие нарушения строительных норм. Только после этого в «Кишлоккурилишинвест» признали вину и предложили домовладельцу деньги, чтобы он сам отремонтировал дом. Но на этом история не закончилась.



Когда принесли малую часть обещанных денег, хозяина дома задержали сотрудники милиции. Оказалось, что в строительной компании человека обвинили в вымогательстве. Следствие длилось больше семи месяцев, которые новосел провел за решеткой. И только после многократных жалоб его оправдали. Журналист не пишет, чем закончилась эта история, но обращает внимание на проблему крайне низкого качества строительства жилья, осуществляемого компанией «Кишлоккурилишинвест». «Эта не единичная проблема, она волнует множество людей. Может быть, нужны контролеры и над контролерами за качеством жилья?», - заключает автор.



