В гостях у сказки



7 мая в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершился процесс по делу четверых граждан Узбекистана - Б. Абдуллаева, Х. Насреддинова, Ш. Оллоёрова и Р. Салаева, обвиняемых в попытке посягательства на конституционный строй. Трое подсудимых были оправданы, а журналисту Б. Абдуллаеву переквалифицировали обвинение, признав его виновным по статье 159 часть 3, пункт «б» (публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти или отстранению от власти законно избранных или назначенных представителей власти либо к неконституционному нарушению единства территории Республики Узбекистан, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого же содержания, совершенные организованной группой или в её интересах).



Кто входил в организованную группу, если трое проходивших с Б. Абдуллаевым по уголовному делу, были оправданы за отсутствием состава преступления - непонятно. Видимо, поэтому при наказании от 5 до 10 лет лишения свободы, предусмотренным статьей, журналиста приговорили всего к трем годам исправительных работ с отчислением 20 процентов заработной платы. Памятуя совсем недавнее прошлое, наказание более чем гуманное. И это уже хорошо.



Напомним, что журналист Б. Абдуллаев на протяжении ряда лет под псевдонимом «политолог Усман Хакназаров»



А теперь – подытожим. По мнению наблюдателей, завершившийся 7 мая судебный процесс, – не более чем эффектная театральная постановка с четким распределением ролей первого и второго плана, рассчитанная на позитивное внутреннее и внешнее реагирование. О сценаристах и режиссерах театрального действа можно только догадываться, но совершенно очевидно, что процесс должен был продемонстрировать принципиальные изменения в системе отправления правосудия, произошедшие с момента вступления в должность нынешнего главы государства. В эту схему вполне укладывается без проблем дошедшее до СМИ красочное описание Б. Абдуллаевым пыток, отчасти заимствованное из фильмов «Операция «Омега» и «Судьба резидента». (Сразу оговоримся: мы далеки от утверждения, что подследственных в СНБ никогда не били. Били, но без изысков. Либо - резиновой дубинкой по пяткам, предварительно усадив жертву спиной к стене и заставив вытянуть ноги. Либо - сапогами, ломая рёбра . В первом случае - человек неделю мочился кровью, во втором – месяц не мог вздохнуть без боли. Всё остальное – от лукавого).



Удачной режиссерской находкой, по мнению наблюдателей, стали выспренние по форме и верноподданнические по содержанию обращения основного фигуранта уголовного дела к президенту Узбекистана, включая памфлет «Крысы не хотят восхода солнца». Апеллировать к главе государства с заверениями абсолютной лояльности и поддержки, но с параллельным осуждением эпохи предшественника – это классический восточный приём, редко дающий сбой.



Возможно, наблюдатели излишне скептически относятся к происшедшему, и этот судебный процесс станет точкой отсчета нового времени в системе национального правосудия? Поживем – увидим. Как бы там ни было, но полное оправдание троих фигурантов и освобождение из-под стражи в зале суда четвертого, пусть и со статьёй в нагрузку, – действительно беспрецедентное событие, не имевшее аналогов в истории современного Узбекистана. И его, конечно, стоит только приветствовать. Тем более, что ни один из подсудимых даже отдаленно на роль борца с конституционным строем не годится. Не тот калибр.



Журналист Б. Абдуллаев, позиционирующий себя чуть ли не подпольщиком, расклеивающим листовки на временно оккупированной врагом территории, на самом деле выполнял функции обычного «сливного бачка», который втёмную использовали лица или группы лиц, оставшиеся вне поля зрения следствия и суда. Да, по его собственному признанию, он постоянно выпрашивал деньги у Салая Мадаминова, но это еще не основание для обвинений в заговоре. Тем более, обещал их отдать, «если всё закончится благополучно».



А теперь - что непременно необходимо иметь в виду. По крайней мере тем, кто пока еще вынужденно живет за рубежом, но желает вернуться на родину.



Напомним, что в ходе следствия Б. Абдуллаев дал показания на ряд граждан Узбекистана, эмигрировавших из опасений преследований по политическим мотивам. Суть показаний неизвестна, поскольку их нет в материалах рассмотренного судом дела. В ходе судебного процесса он подтвердил этот факт, отметив, что оговорил людей под пытками. Применение пыток, как известно, подтверждения не нашло, а посему формально показания получены в соответствии с нормами УПК (Уголовно-процессуального кодекса) и могут быть использованы в дальнейшем. По крайней мере, пока не будет доказано обратное. А это означает, что каждый из упомянутых Б. Абдуллаевым, включая др., рискует быть задержанным при пересечении государственной границы Узбекистана. Не факт, что обязательно задержат, но вероятность остается. Это как мина замедленного действия – неизвестно, когда и под кем конкретно рванёт. И с какой силой.



Б. Абдуллаев предупредил об этом в суде. Мы считаем необходимым напомнить. Вдруг кто-то не услышал...



Кто входил в организованную группу, если трое проходивших с Б. Абдуллаевым по уголовному делу, были оправданы за отсутствием состава преступления - непонятно. Видимо, поэтому при наказании от 5 до 10 лет лишения свободы, предусмотренным статьей, журналиста приговорили всего к трем годам исправительных работ с отчислением 20 процентов заработной платы. Памятуя совсем недавнее прошлое, наказание более чем гуманное. И это уже хорошо.Напомним, что журналист Б. Абдуллаев на протяжении ряда лет под псевдонимом «политолог Усман Хакназаров» обслуживал «Народное движение Узбекистана», лидером которого является узбекский оппозиционер Салай Мадаминов, получивший политическое убежище за границей. По мнению специалистов, к политологии публикации не имели даже отдаленного отношения. Преимущественно, это была сомнительная в своей достоверности и существенно разбавленная художественным вымыслом демонстрация «грязного белья» семьи первого президента Узбекистана и лиц из его ближайшего окружения. Не гнушался «Усман Хакназаров» откровенной лжи в отношении ряда журналистов, правозащитников и иных граждан, претендующих на участие в политической и общественной жизни. К примеру, автору этого текста он присваивал мифические воинские звания, причисляя не только к агентам СНБ, но ФСБ и МОССАД. Правда, в ходе судебных слушаний Б. Абдуллаев поспешил отречься от авторства этих публикаций, заявив, что их писали другие, а он не опровергал измышлений из страха перед разоблачением. В ходе судебного процесса Б. Абдуллаев также сознался в клевете, испрашивая прощения за содеянное.А теперь – подытожим. По мнению наблюдателей, завершившийся 7 мая судебный процесс, – не более чем эффектная театральная постановка с четким распределением ролей первого и второго плана, рассчитанная на позитивное внутреннее и внешнее реагирование. О сценаристах и режиссерах театрального действа можно только догадываться, но совершенно очевидно, что процесс должен был продемонстрировать принципиальные изменения в системе отправления правосудия, произошедшие с момента вступления в должность нынешнего главы государства. В эту схему вполне укладывается без проблем дошедшее до СМИ красочное описание Б. Абдуллаевым пыток, отчасти заимствованное из фильмов «Операция «Омега» и «Судьба резидента».Удачной режиссерской находкой, по мнению наблюдателей, стали выспренние по форме и верноподданнические по содержанию обращения основного фигуранта уголовного дела к президенту Узбекистана, включая памфлет «Крысы не хотят восхода солнца». Апеллировать к главе государства с заверениями абсолютной лояльности и поддержки, но с параллельным осуждением эпохи предшественника – это классический восточный приём, редко дающий сбой.Возможно, наблюдатели излишне скептически относятся к происшедшему, и этот судебный процесс станет точкой отсчета нового времени в системе национального правосудия? Поживем – увидим. Как бы там ни было, но полное оправдание троих фигурантов и освобождение из-под стражи в зале суда четвертого, пусть и со статьёй в нагрузку, – действительно беспрецедентное событие, не имевшее аналогов в истории современного Узбекистана. И его, конечно, стоит только приветствовать. Тем более, что ни один из подсудимых даже отдаленно на роль борца с конституционным строем не годится. Не тот калибр.Журналист Б. Абдуллаев, позиционирующий себя чуть ли не подпольщиком, расклеивающим листовки на временно оккупированной врагом территории, на самом деле выполнял функции обычного «сливного бачка», который втёмную использовали лица или группы лиц, оставшиеся вне поля зрения следствия и суда. Да, по его собственному признанию, он постоянно выпрашивал деньги у Салая Мадаминова, но это еще не основание для обвинений в заговоре. Тем более, обещал их отдать, «если всё закончится благополучно».А теперь - что непременно необходимо иметь в виду. По крайней мере тем, кто пока еще вынужденно живет за рубежом, но желает вернуться на родину.Напомним, что в ходе следствия Б. Абдуллаев дал показания на ряд граждан Узбекистана, эмигрировавших из опасений преследований по политическим мотивам. Суть показаний неизвестна, поскольку их нет в материалах рассмотренного судом дела. В ходе судебного процесса он подтвердил этот факт, отметив, что оговорил людей под пытками. Применение пыток, как известно, подтверждения не нашло, а посему формально показания получены в соответствии с нормами УПК (Уголовно-процессуального кодекса) и могут быть использованы в дальнейшем. По крайней мере, пока не будет доказано обратное. А это означает, что каждый из упомянутых Б. Абдуллаевым, включая др., рискует быть задержанным при пересечении государственной границы Узбекистана. Не факт, что обязательно задержат, но вероятность остается. Это как мина замедленного действия – неизвестно, когда и под кем конкретно рванёт. И с какой силой.Б. Абдуллаев предупредил об этом в суде. Мы считаем необходимым напомнить. Вдруг кто-то не услышал...