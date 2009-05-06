

Уважаемые читатели. Редакция поздравляет вас с 73-й годовщиной окончания Великой Отечественной войны и Днем Памяти по двадцати семи миллионам мучеников, ставших жертвами самой бесчеловечной и кровопролитной в истории цивилизации Второй мировой войны. Увидевших Победу и не увидевших. Убитых на фронтах, расстрелянных в детских колыбелях или теплушках, направлявшихся в тыл. Сожженных заживо в концентрационных лагерях, заморенных голодом, умерших в госпиталях, скончавшихся от сердечных приступов, будучи не в силах пережить вселенской трагедии. Навсегда оставшихся на полях сражений и триумфально дошедших до Берлина. Верующих и атеистов. Живых и мертвых. Обретших славу и без вести пропавших. Погребенных и не погребенных.



И огради нас Господь от повторения пройденного. Вольного или невольного.



