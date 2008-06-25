Пусть будет чистым небо





Уважаемые гости!

Сегодня в нашем родном Узбекистане широко отмечаются 9 мая – День Памяти и Почестей, 73-летие великой Победы во Второй мировой войне.

Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с этим светлым праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Мы все хорошо понимаем, что за обеспечение стабильного мира и спокойствия, благополучия и счастья нужно неустанно бороться, необходимо всегда добросовестно трудиться. Это подтверждают Ваши подвиги на полях сражений, ваш самоотверженный труд в тылу в годы минувшей войны, вся ваша жизнь в целом, которые являются для нас, прежде всего для молодого поколения страны, ярчайшим примером мужества, стойкости и благородства, любви к Родине.

Позвольте от имени нашего народа низко поклониться и выразить огромную благодарность вам, дорогие ветераны, за нашу сегодняшнюю мирную и благополучную жизнь.

В этот день мы поименно вспоминаем всех, кто погиб в кровопролитных сражениях во имя великой Победы, и всех стойко переживших тяготы военных лет.

Наряду с этим мы с глубоким уважением чтим память наших доблестных военнослужащих, погибших во имя свободы нашей независимой Родины, мира и спокойствия народа, и считаем нашим священным долгом заботиться об их семьях и детях.

Дорогие друзья!

Наш народ всегда будет помнить, что Вторая мировая война – самая чудовищная и кровопролитная в истории человечества – принесла много страданий и лишений нашему народу, стала причиной бесчисленных жертв.

Безусловно, об этом можно говорить долго. Позвольте привести лишь несколько примеров.

Перед войной в Узбекистане проживали 6,5 миллиона человек, из них были мобилизованы и ушли на фронт свыше 1 миллиона 500 тысяч – 22 процента всего населения, или 40-42 процента трудоспособного населения республики в то время.

Эти мужественные люди, защищая от фашизма свои семьи, нашу дорогую Родину, превозмогая ранения и боль, героически прошли весь объятый огнем войны путь от Москвы до Берлина.

На войне погибли более 500 тысяч узбекистанских воинов – каждый третий мобилизованный, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами.

Многие семьи лишились кормильца, дети стали сиротами, жены – вдовами. Невозможно передать словами горе тысяч матерей, потерявших своих дорогих сыновей.

О достойном вкладе нашего народа в великую победу свидетельствует то, что более 120 тысяч узбекистанцев были удостоены боевых орденов и медалей, в том числе 280 присвоено звание Героя Советского Союза, 82 награждены орденами «Славы» всех трех степеней.

А сам Узбекистан в годы войны превратился в надежный тыл. Промышленные предприятия были переориентированы на военные нужды, делалось все для достижения победы.

Вместе с рабочими и инженерами неустанно и самоотверженно трудились женщины, пожилые люди, подростки, чтобы наладить работу более ста заводов и фабрик, эвакуированных в нашу республику.

В годы войны наш народ отправил на фронт свыше 2 тысяч самолетов, множество другой военной техники и боеприпасов, военно-санитарные поезда, сотни полевых кухонь, огромное количество продовольствия, обмундирования и иной необходимой продукции.

За счет собранных тружениками Узбекистана средств были произведены десятки военных самолетов и танков, боевых машин.

В 1941-1945 годы Узбекистан стал всесоюзным госпиталем. Тысячи солдат и офицеров получили здесь необходимое лечение и смогли вернуться на фронт и к работе в тылу.

В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость.

Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких.

И сегодня, спустя десятилетия, поистине, как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шоахмада Шомахмудова.

Бахри-ая и Шоахмад-ота взяли на воспитание 14 обделенных судьбой детей, окружили их родительской любовью и заботой. На этом примере весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает наш благородный и великодушный народ.

Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шоахмада Шомахмудова.

Его именем названа одна из расположенных рядом оживленных улиц. Восстановлено также прежнее название станции метро, дворца искусств и площади, где находился памятник, – Дружбы народов.

Это имеет под собой веские основания. Сегодня в нашей стране единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей. Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа.

Дорогие друзья!

Мы с благодарностью отмечаем, что создано множество научных трудов и художественных произведений, посвященных мужеству и благородству нашего народа, проявленным в годы Второй мировой войны.

Вместе с тем следует признать, что огромный вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом раскрыт не до конца.

Пользуясь возможностью, хочу обратиться к ученым-историкам, деятелям литературы и искусства, широкой общественности нашей страны с предложением. Думаю, настало время создать новые, еще более яркие произведения о подвиге наших отцов и дедов, участвовавших в той страшной войне, в частности, подготовить и издать большую книгу-альбом на основе конкретных исторических документов.

Наша молодежь должна знать о подвиге предков, доблестно боровшихся против фашизма. Уверен, что все ответственные организации, ученые, творческая интеллигенция будут активно участвовать в доведении до подрастающего поколения исторической правды о войне, воспитании его в духе патриотизма и национальной гордости.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня в столице – Ташкенте, во всех областях и районах страны на площадях Памяти наш народ отдает дань глубокого уважения соотечественникам, погибшим на войне. Проводятся теплые, душевные встречи с ветеранами войны и труда, им вручают памятные подарки.

Для нас очень важно, чтобы пожилые люди, дорогие отцы и матери, были здоровы и довольны своей жизнью. Ведь их молитвы – это благословение для всей страны.

В связи с этим хочу отметить – дальнейшее усиление внимания и заботы о представителях старшего поколения, улучшение их социального обеспечения, медицинского обслуживания, бытовых условий, всемерная поддержка пожилых людей и впредь будут находиться в центре нашего внимания.

Дорогие друзья!

В этот светлый праздничный день мы еще глубже осознаем, насколько велика ценность мирной и свободной жизни, чистого неба над нашей Родиной.

В нынешнее неспокойное время, когда в разных регионах мира растет число очагов напряженности, борьба за мир становится самой актуальной задачей.

С этой целью мы расширяем всестороннее сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, вам хорошо известна проводимая нами масштабная работа по укреплению атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральноазиатском регионе. В частности, наши инициативы по мирному урегулированию конфликта в многострадальном Афганистане, который продолжается уже почти 40 лет, широко поддерживает международное сообщество.

Безусловно, мир и стабильность в нашем регионе зависят от совместных усилий. С этой точки зрения очень важное значение имеет стремление государств Центральной Азии поднять отношения сотрудничества на новый уровень.

В то же время главной нашей задачей остается дальнейшее укрепление независимости Родины, охрана неприкосновенности наших границ, противодействие таким угрозам, как международный терроризм, экстремизм и наркотрафик. Мы и дальше будем укреплять боеспособность наших Вооруженных Сил, развивать сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья во имя мира и безопасности.

Пользуясь случаем, хочу выразить свое уважение участвующим в сегодняшнем мероприятии представителям дипломатического корпуса, нашим иностранным гостям, всем тем, кто оказывает Узбекистану дружескую поддержку. От имени нашего народа и от себя лично желаю вашим странам и народам мира и процветания.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником – Днем Памяти и Почестей, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим семьям, детям и внукам.

Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!

Пусть всегда будет чистым небо над нашей Родиной!

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Текст и фото с



Дорогие ветераны!Уважаемые гости!Сегодня в нашем родном Узбекистане широко отмечаются 9 мая – День Памяти и Почестей, 73-летие великой Победы во Второй мировой войне.Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с этим светлым праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.Мы все хорошо понимаем, что за обеспечение стабильного мира и спокойствия, благополучия и счастья нужно неустанно бороться, необходимо всегда добросовестно трудиться. Это подтверждают Ваши подвиги на полях сражений, ваш самоотверженный труд в тылу в годы минувшей войны, вся ваша жизнь в целом, которые являются для нас, прежде всего для молодого поколения страны, ярчайшим примером мужества, стойкости и благородства, любви к Родине.Позвольте от имени нашего народа низко поклониться и выразить огромную благодарность вам, дорогие ветераны, за нашу сегодняшнюю мирную и благополучную жизнь.В этот день мы поименно вспоминаем всех, кто погиб в кровопролитных сражениях во имя великой Победы, и всех стойко переживших тяготы военных лет.Наряду с этим мы с глубоким уважением чтим память наших доблестных военнослужащих, погибших во имя свободы нашей независимой Родины, мира и спокойствия народа, и считаем нашим священным долгом заботиться об их семьях и детях.Дорогие друзья!Наш народ всегда будет помнить, что Вторая мировая война – самая чудовищная и кровопролитная в истории человечества – принесла много страданий и лишений нашему народу, стала причиной бесчисленных жертв.Безусловно, об этом можно говорить долго. Позвольте привести лишь несколько примеров.Перед войной в Узбекистане проживали 6,5 миллиона человек, из них были мобилизованы и ушли на фронт свыше 1 миллиона 500 тысяч – 22 процента всего населения, или 40-42 процента трудоспособного населения республики в то время.Эти мужественные люди, защищая от фашизма свои семьи, нашу дорогую Родину, превозмогая ранения и боль, героически прошли весь объятый огнем войны путь от Москвы до Берлина.На войне погибли более 500 тысяч узбекистанских воинов – каждый третий мобилизованный, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами.Многие семьи лишились кормильца, дети стали сиротами, жены – вдовами. Невозможно передать словами горе тысяч матерей, потерявших своих дорогих сыновей.О достойном вкладе нашего народа в великую победу свидетельствует то, что более 120 тысяч узбекистанцев были удостоены боевых орденов и медалей, в том числе 280 присвоено звание Героя Советского Союза, 82 награждены орденами «Славы» всех трех степеней.А сам Узбекистан в годы войны превратился в надежный тыл. Промышленные предприятия были переориентированы на военные нужды, делалось все для достижения победы.Вместе с рабочими и инженерами неустанно и самоотверженно трудились женщины, пожилые люди, подростки, чтобы наладить работу более ста заводов и фабрик, эвакуированных в нашу республику.В годы войны наш народ отправил на фронт свыше 2 тысяч самолетов, множество другой военной техники и боеприпасов, военно-санитарные поезда, сотни полевых кухонь, огромное количество продовольствия, обмундирования и иной необходимой продукции.За счет собранных тружениками Узбекистана средств были произведены десятки военных самолетов и танков, боевых машин.В 1941-1945 годы Узбекистан стал всесоюзным госпиталем. Тысячи солдат и офицеров получили здесь необходимое лечение и смогли вернуться на фронт и к работе в тылу.В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость.Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких.И сегодня, спустя десятилетия, поистине, как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шоахмада Шомахмудова.Бахри-ая и Шоахмад-ота взяли на воспитание 14 обделенных судьбой детей, окружили их родительской любовью и заботой. На этом примере весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает наш благородный и великодушный народ.Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шоахмада Шомахмудова.Его именем названа одна из расположенных рядом оживленных улиц. Восстановлено также прежнее название станции метро, дворца искусств и площади, где находился памятник, – Дружбы народов.Это имеет под собой веские основания. Сегодня в нашей стране единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей. Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа.Дорогие друзья!Мы с благодарностью отмечаем, что создано множество научных трудов и художественных произведений, посвященных мужеству и благородству нашего народа, проявленным в годы Второй мировой войны.Вместе с тем следует признать, что огромный вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом раскрыт не до конца.Пользуясь возможностью, хочу обратиться к ученым-историкам, деятелям литературы и искусства, широкой общественности нашей страны с предложением. Думаю, настало время создать новые, еще более яркие произведения о подвиге наших отцов и дедов, участвовавших в той страшной войне, в частности, подготовить и издать большую книгу-альбом на основе конкретных исторических документов.Наша молодежь должна знать о подвиге предков, доблестно боровшихся против фашизма. Уверен, что все ответственные организации, ученые, творческая интеллигенция будут активно участвовать в доведении до подрастающего поколения исторической правды о войне, воспитании его в духе патриотизма и национальной гордости.Уважаемые соотечественники!Сегодня в столице – Ташкенте, во всех областях и районах страны на площадях Памяти наш народ отдает дань глубокого уважения соотечественникам, погибшим на войне. Проводятся теплые, душевные встречи с ветеранами войны и труда, им вручают памятные подарки.Для нас очень важно, чтобы пожилые люди, дорогие отцы и матери, были здоровы и довольны своей жизнью. Ведь их молитвы – это благословение для всей страны.В связи с этим хочу отметить – дальнейшее усиление внимания и заботы о представителях старшего поколения, улучшение их социального обеспечения, медицинского обслуживания, бытовых условий, всемерная поддержка пожилых людей и впредь будут находиться в центре нашего внимания.Дорогие друзья!В этот светлый праздничный день мы еще глубже осознаем, насколько велика ценность мирной и свободной жизни, чистого неба над нашей Родиной.В нынешнее неспокойное время, когда в разных регионах мира растет число очагов напряженности, борьба за мир становится самой актуальной задачей.С этой целью мы расширяем всестороннее сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, вам хорошо известна проводимая нами масштабная работа по укреплению атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральноазиатском регионе. В частности, наши инициативы по мирному урегулированию конфликта в многострадальном Афганистане, который продолжается уже почти 40 лет, широко поддерживает международное сообщество.Безусловно, мир и стабильность в нашем регионе зависят от совместных усилий. С этой точки зрения очень важное значение имеет стремление государств Центральной Азии поднять отношения сотрудничества на новый уровень.В то же время главной нашей задачей остается дальнейшее укрепление независимости Родины, охрана неприкосновенности наших границ, противодействие таким угрозам, как международный терроризм, экстремизм и наркотрафик. Мы и дальше будем укреплять боеспособность наших Вооруженных Сил, развивать сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья во имя мира и безопасности.Пользуясь случаем, хочу выразить свое уважение участвующим в сегодняшнем мероприятии представителям дипломатического корпуса, нашим иностранным гостям, всем тем, кто оказывает Узбекистану дружескую поддержку. От имени нашего народа и от себя лично желаю вашим странам и народам мира и процветания.Дорогие соотечественники!Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником – Днем Памяти и Почестей, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим семьям, детям и внукам.Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!Пусть всегда будет чистым небо над нашей Родиной!-------------------------------------------------Текст и фото с сайта президента Узбекистана