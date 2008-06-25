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Пусть будет чистым небо

Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Сегодня в нашем родном Узбекистане широко отмечаются 9 мая – День Памяти и Почестей, 73-летие великой Победы во Второй мировой войне.
Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш многонациональный народ с этим светлым праздником, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.
Мы все хорошо понимаем, что за обеспечение стабильного мира и спокойствия, благополучия и счастья нужно неустанно бороться, необходимо всегда добросовестно трудиться. Это подтверждают Ваши подвиги на полях сражений, ваш самоотверженный труд в тылу в годы минувшей войны, вся ваша жизнь в целом, которые являются для нас, прежде всего для молодого поколения страны, ярчайшим примером мужества, стойкости и благородства, любви к Родине.
Позвольте от имени нашего народа низко поклониться и выразить огромную благодарность вам, дорогие ветераны, за нашу сегодняшнюю мирную и благополучную жизнь.
В этот день мы поименно вспоминаем всех, кто погиб в кровопролитных сражениях во имя великой Победы, и всех стойко переживших тяготы военных лет.
Наряду с этим мы с глубоким уважением чтим память наших доблестных военнослужащих, погибших во имя свободы нашей независимой Родины, мира и спокойствия народа, и считаем нашим священным долгом заботиться об их семьях и детях.
Дорогие друзья!
Наш народ всегда будет помнить, что Вторая мировая война – самая чудовищная и кровопролитная в истории человечества – принесла много страданий и лишений нашему народу, стала причиной бесчисленных жертв.
Безусловно, об этом можно говорить долго. Позвольте привести лишь несколько примеров.
Перед войной в Узбекистане проживали 6,5 миллиона человек, из них были мобилизованы и ушли на фронт свыше 1 миллиона 500 тысяч – 22 процента всего населения, или 40-42 процента трудоспособного населения республики в то время.
Эти мужественные люди, защищая от фашизма свои семьи, нашу дорогую Родину, превозмогая ранения и боль, героически прошли весь объятый огнем войны путь от Москвы до Берлина.
На войне погибли более 500 тысяч узбекистанских воинов – каждый третий мобилизованный, свыше 60 тысяч вернулись домой инвалидами.
Многие семьи лишились кормильца, дети стали сиротами, жены – вдовами. Невозможно передать словами горе тысяч матерей, потерявших своих дорогих сыновей.
О достойном вкладе нашего народа в великую победу свидетельствует то, что более 120 тысяч узбекистанцев были удостоены боевых орденов и медалей, в том числе 280 присвоено звание Героя Советского Союза, 82 награждены орденами «Славы» всех трех степеней.
А сам Узбекистан в годы войны превратился в надежный тыл. Промышленные предприятия были переориентированы на военные нужды, делалось все для достижения победы.
Вместе с рабочими и инженерами неустанно и самоотверженно трудились женщины, пожилые люди, подростки, чтобы наладить работу более ста заводов и фабрик, эвакуированных в нашу республику.
В годы войны наш народ отправил на фронт свыше 2 тысяч самолетов, множество другой военной техники и боеприпасов, военно-санитарные поезда, сотни полевых кухонь, огромное количество продовольствия, обмундирования и иной необходимой продукции.
За счет собранных тружениками Узбекистана средств были произведены десятки военных самолетов и танков, боевых машин.
В 1941-1945 годы Узбекистан стал всесоюзным госпиталем. Тысячи солдат и офицеров получили здесь необходимое лечение и смогли вернуться на фронт и к работе в тылу.
В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость.
Узбекистан принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, которых жестокая война лишила крова, родных и близких.
И сегодня, спустя десятилетия, поистине, как духовный подвиг воспринимается то, что сотни узбекских семей взяли на воспитание эвакуированных детей-сирот, делили с ними последний кусок хлеба, согревали добротой и теплом своих сердец. В их числе и семья ташкентского кузнеца Шоахмада Шомахмудова.
Бахри-ая и Шоахмад-ота взяли на воспитание 14 обделенных судьбой детей, окружили их родительской любовью и заботой. На этом примере весь мир узнал, какими высокими человеческими качествами обладает наш благородный и великодушный народ.
Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шоахмада Шомахмудова.
Его именем названа одна из расположенных рядом оживленных улиц. Восстановлено также прежнее название станции метро, дворца искусств и площади, где находился памятник, – Дружбы народов.
Это имеет под собой веские основания. Сегодня в нашей стране единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей. Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа.
Дорогие друзья!
Мы с благодарностью отмечаем, что создано множество научных трудов и художественных произведений, посвященных мужеству и благородству нашего народа, проявленным в годы Второй мировой войны.
Вместе с тем следует признать, что огромный вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом раскрыт не до конца.
Пользуясь возможностью, хочу обратиться к ученым-историкам, деятелям литературы и искусства, широкой общественности нашей страны с предложением. Думаю, настало время создать новые, еще более яркие произведения о подвиге наших отцов и дедов, участвовавших в той страшной войне, в частности, подготовить и издать большую книгу-альбом на основе конкретных исторических документов.
Наша молодежь должна знать о подвиге предков, доблестно боровшихся против фашизма. Уверен, что все ответственные организации, ученые, творческая интеллигенция будут активно участвовать в доведении до подрастающего поколения исторической правды о войне, воспитании его в духе патриотизма и национальной гордости.
Уважаемые соотечественники!
Сегодня в столице – Ташкенте, во всех областях и районах страны на площадях Памяти наш народ отдает дань глубокого уважения соотечественникам, погибшим на войне. Проводятся теплые, душевные встречи с ветеранами войны и труда, им вручают памятные подарки.
Для нас очень важно, чтобы пожилые люди, дорогие отцы и матери, были здоровы и довольны своей жизнью. Ведь их молитвы – это благословение для всей страны.
В связи с этим хочу отметить – дальнейшее усиление внимания и заботы о представителях старшего поколения, улучшение их социального обеспечения, медицинского обслуживания, бытовых условий, всемерная поддержка пожилых людей и впредь будут находиться в центре нашего внимания.
Дорогие друзья!
В этот светлый праздничный день мы еще глубже осознаем, насколько велика ценность мирной и свободной жизни, чистого неба над нашей Родиной.
В нынешнее неспокойное время, когда в разных регионах мира растет число очагов напряженности, борьба за мир становится самой актуальной задачей.
С этой целью мы расширяем всестороннее сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья. Думаю, вам хорошо известна проводимая нами масштабная работа по укреплению атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральноазиатском регионе. В частности, наши инициативы по мирному урегулированию конфликта в многострадальном Афганистане, который продолжается уже почти 40 лет, широко поддерживает международное сообщество.
Безусловно, мир и стабильность в нашем регионе зависят от совместных усилий. С этой точки зрения очень важное значение имеет стремление государств Центральной Азии поднять отношения сотрудничества на новый уровень.
В то же время главной нашей задачей остается дальнейшее укрепление независимости Родины, охрана неприкосновенности наших границ, противодействие таким угрозам, как международный терроризм, экстремизм и наркотрафик. Мы и дальше будем укреплять боеспособность наших Вооруженных Сил, развивать сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья во имя мира и безопасности.
Пользуясь случаем, хочу выразить свое уважение участвующим в сегодняшнем мероприятии представителям дипломатического корпуса, нашим иностранным гостям, всем тем, кто оказывает Узбекистану дружескую поддержку. От имени нашего народа и от себя лично желаю вашим странам и народам мира и процветания.
Дорогие соотечественники!
Еще раз от всего сердца поздравляю всех вас с великим праздником – Днем Памяти и Почестей, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим семьям, детям и внукам.
Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!
Пусть всегда будет чистым небо над нашей Родиной!
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Текст и фото с сайта президента Узбекистана

Пусть будет чистым небо






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Просмотров: 561     10 мая 2018


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