Бойтесь орланов дары приносящих







Агентство по международному развитию США (USAID) выделяет 15 миллионов долларов на развитие независимых СМИ в странах Центральной Азии постсоветского образования. Цель - снижение влияния российских медиа, «играющих ключевую роль в формировании общественного мнения». Деньги пойдут на повышение квалификации местных журналистов, создание новых информационных ресурсов и повышение грамотности населения, которое по мнению Госдепартамента США, плохо ориентируется в информационном поле. Оно, население, уверены за океаном, «неверно понимает» события, происходящие на планете. Неверно, поскольку отнюдь не всегда разделяет позицию США.