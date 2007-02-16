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Бойтесь орланов дары приносящих

Агентство по международному развитию США (USAID) выделяет 15 миллионов долларов на развитие независимых СМИ в странах Центральной Азии постсоветского образования. Цель -  снижение влияния российских медиа, «играющих ключевую роль в формировании общественного мнения». Деньги пойдут на повышение квалификации местных журналистов, создание новых информационных ресурсов и повышение грамотности населения, которое по мнению Госдепартамента США, плохо ориентируется в информационном поле. Оно, население, уверены за океаном, «неверно понимает» события, происходящие на планете. Неверно, поскольку отнюдь не всегда разделяет позицию США.

Бойтесь орланов дары приносящих


Соб. инф.



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Просмотров: 816     11 мая 2018


Пересечения по теме
  • Бойтесь данайцев, дары приносящих 16 февраля 2007 в рубрике Факт


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