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Рахмат, Батыр

11 мая официально подтвердились длительное время циркулирующие слухи об освобождении с должности председателя Государственного налогового комитета (ГНК) 71-летнего кадрового офицера МВД Батыра Рахматовича Парпиева. Согласно сообщению Национального информационного агентства Узбекистана, он не отправлен на пенсию, а назначен заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления по делам престарелых.

По предварительным сведениям, председателем ГНК стал бывший председатель Счётной палаты Баходыр Мусаев, получивший политическое убежище в США, но возвратившийся на родину после смерти Ислама Каримова. Однако указа президента Узбекистана о назначении на момент подготовки текста нет. До сегодняшнего дня Б. Мусаев работал в должности первого заместителя председателя ГНК.

Рахмат, Батыр


Соб. инф.



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Просмотров: 755     12 мая 2018


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