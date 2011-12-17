Рахмат, Батыр



11 мая официально подтвердились длительное время циркулирующие слухи об освобождении с должности председателя Государственного налогового комитета (ГНК) 71-летнего кадрового офицера МВД Батыра Рахматовича Парпиева. Согласно сообщению Национального информационного агентства Узбекистана, он не отправлен на пенсию, а назначен заместителем председателя Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления по делам престарелых.



По предварительным сведениям, председателем ГНК стал бывший председатель Счётной палаты Баходыр Мусаев, получивший политическое убежище в США, но возвратившийся на родину после смерти Ислама Каримова. Однако указа президента Узбекистана о назначении на момент подготовки текста нет. До сегодняшнего дня Б. Мусаев работал в должности первого заместителя председателя ГНК.



По предварительным сведениям, председателем ГНК стал бывший председатель Счётной палаты Баходыр Мусаев, получивший политическое убежище в США, но возвратившийся на родину после смерти Ислама Каримова. Однако указа президента Узбекистана о назначении на момент подготовки текста нет. До сегодняшнего дня Б. Мусаев работал в должности первого заместителя председателя ГНК.