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Генерал с пожеланиями от ЦК

Командующий Центральным командованием (ЦК) Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел, днями отметившийся в Афганистане и Таджикистане, 12 мая прибыл в Узбекистан и был принят президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. Согласно сообщению, распространенному по официальным каналам, «в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества».

Чем обусловлена эта необходимость? Судя по всему, США обеспокоены активизацией в Афганистане движения «Талибан» - единственной политической и военной силы, противостоящей американским оккупационным войскам, расквартированным здесь под предлогом борьбы с международным терроризмом и защитой американских национальных интересов. Именно США, считают эксперты, приложили максимум усилий, чтобы не допустить участия представителей этого движения в международной конференции по Афганистану, состоявшейся недавно в Ташкенте. И это при том что любые попытки урегулирования конфликта в Афганистане без учёта интересов «Талибана» - бесперспективны и изначально обречены на провал.

Примечательно, что приезд генерала в Ташкент приурочен к государственному визиту президента Узбекистана в США, который продлится с 15 по 17 мая.

Генерал с пожеланиями от ЦК


Соб. инф.



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Просмотров: 640     14 мая 2018


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