Генерал с пожеланиями от ЦК



Командующий Центральным командованием (ЦК) Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел, днями отметившийся в Афганистане Таджикистане , 12 мая прибыл в Узбекистан и был принят президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.



Чем обусловлена эта необходимость? Судя по всему, США обеспокоены активизацией в Афганистане движения «Талибан» - единственной политической и военной силы, противостоящей американским оккупационным войскам, расквартированным здесь под предлогом борьбы с международным терроризмом и защитой американских национальных интересов. Именно США, считают эксперты, приложили максимум усилий, чтобы не допустить участия представителей этого движения в международной конференции по Афганистану, состоявшейся недавно в Ташкенте. И это при том что любые попытки урегулирования конфликта в Афганистане без учёта интересов «Талибана» - бесперспективны и изначально обречены на провал.



Примечательно, что приезд генерала в Ташкент приурочен к государственному визиту президента Узбекистана в США, который продлится с 15 по 17 мая.



Согласно сообщению, распространенному по официальным каналам, «в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности, военного и военно-технического сотрудничества».Чем обусловлена эта необходимость? Судя по всему, США обеспокоены активизацией в Афганистане движения «Талибан» - единственной политической и военной силы, противостоящей американским оккупационным войскам, расквартированным здесь под предлогом борьбы с международным терроризмом и защитой американских национальных интересов. Именно США, считают эксперты, приложили максимум усилий, чтобы не допустить участия представителей этого движения в международной конференции по Афганистану, состоявшейся недавно в Ташкенте. И это при том что любые попытки урегулирования конфликта в Афганистане без учёта интересов «Талибана» - бесперспективны и изначально обречены на провал.Примечательно, что приезд генерала в Ташкент приурочен к государственному визиту президента Узбекистана в США, который продлится с 15 по 17 мая.