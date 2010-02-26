Американский транзит



16 мая в Белом доме президент США Дональд Трамп принял президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Взаимный обмен любезностями, неизбежный в подобных случаях, и обозначение приоритетов « новой эры стратегического партнёрства» у глав государств заняли менее часа.



Что касается экономической составляющей визита, то на момент подготовки текста известно о 20 документах на сумму, превышающую 4,8 миллиарда долларов. Практически все договоренности - это меморандумы о намерениях. Их реализация на практике, как сказано в



Важно отметить и то, что в ходе визита президент Узбекистана подтвердил намерение своей страны и в дальнейшем обеспечивать соблюдение гражданских, политических и религиозных свобод населения.



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Основной темой, как и ожидалось, стала ситуация в Афганистане. Согласно официальной информации, президент Узбекистана разделил озабоченность коллеги перманентной угрозой международного терроризма и заверил его, что «окажет дальнейшую поддержку Северной распределительной сети, вносящей вклад в достижение мира и стабильности в Афганистане».Что касается экономической составляющей визита, то на момент подготовки текста известно о 20 документах на сумму, превышающую 4,8 миллиарда долларов. Практически все договоренности - это меморандумы о намерениях. Их реализация на практике, как сказано в официальном сообщении , позволит США сохранить 10 тысяч рабочих мест.Важно отметить и то, что в ходе визита президент Узбекистана подтвердил намерение своей страны и в дальнейшем обеспечивать соблюдение гражданских, политических и религиозных свобод населения.Фото пресс-службы президента Узбекистана