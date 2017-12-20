С верой в светлое будущее







В тот же день президент Узбекистана с супругой дали приём, приветствие к гостям которого



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17 мая, находившийся с официальным визитом в США президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, провел переговоры с министром обороны этой страны Джеймсом Мэттисом, государственным секретарем Майклом Помпео, а также посетил Капитолий, где пообщался с конгрессменами. Судя по официальной информации, в ходе встреч была подтверждена заинтересованность Узбекистана в военно-техническом сотрудничестве с США, взаимодействии в обеспечении безопасности, активизации контактов на уровне внешнеполитических ведомств и парламентов.В тот же день президент Узбекистана с супругой дали приём, приветствие к гостям которого направил президент США. Выразив искреннюю признательность за «незабываемый визит», Д. Трамп расценил его как залог «светлого будущего двух стран».Фото пресс-службы президента Узбекистана