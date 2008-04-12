Должники перевернулись в гробу



14-19 мая 2018 года



Все республиканские газеты 15 мая опубликовали сообщение «Президент Республики Узбекистан принял командующего Центральным командованием Вооруженных Сил США».



В этот же день официальные издания поместили на своих страницах один указ и пять постановлений, подписанных президентом. В частности, это указ «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» и постановления «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства», «О мерах по совершенствованию системы управления государственными активами», «О введении усовершенствованной системы оплаты труда и усилении материального стимулирования работников государственных учреждений культуры и государственных архивов», «Об организации среди молодежи конкурсов любителей книги в целях широкого изучения и пропаганды творческого наследия наших великих ученых, поэтов и мыслителей» и «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции».



В республиканских изданиях 16 мая опубликовано сообщение под заголовком «Президент Республики Узбекистан встретился с заместителем министра иностранных дел Великобритании». Как отмечается, эта встреча состоялась на пути в США во время технической остановки в Лондоне. В этот же день в газетах опубликована информация под заголовком «Президент Республики Узбекистан прибыл в США».



В узбекских СМИ 17 мая опубликован большой отчет УзА об основных мероприятиях визита президента в Вашингтон под заголовком «Узбекистан – США: Уверенная поступь к новым рубежам». Здесь же публикуется материал без указания автора, озаглавленный «Соединенные штаты и Узбекистан: начало новой эры стратегического партнерства», в котором также приводятся детали состоявшихся в Вашингтоне переговоров.



В печати 18 мая опубликован материал «Новая эра стратегического партнерства Узбекистана и США». В нем приводятся данные о втором и третьем дне визита главы Узбекистана в США. В этот же день газеты опубликовали «Послание Президента Дональда Трампа участникам приема, организованного в связи с официальным визитом Президента Узбекистана в США».



В субботних номерах газет опубликовано сообщение о том, что президент страны по возвращении из Вашингтона осмотрел новый лайнер Боинг-787 в международном аэропорту «Ташкент». Как сообщают СМИ, на днях в Вашингтоне было подписано соглашение между национальным авиаперевозчиком и американской компанией «Боинг». Авиапарк пополнится еще двумя «лайнерами мечты» в 2019 году и одним - в 2020 году.



В этот же день газеты опубликовали постановление главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия распространению гриппа и других острых респираторных инфекций в Республике Узбекистан».



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 19 мая опубликован обзор зарубежных СМИ о визите Ш. Мирзиёева в США под заголовком «Главная тема в новостных сетях».



В газетах 17 мая опубликовано сообщение УзА «Knauf расширяет производственные мощности в Узбекистане».В нем сообщается, что одна из ведущих в мире компаний по производству строительных материалов – международная группа КНАУФ на предприятии в Каганском районе Бухарской области ввела в эксплуатацию модернизированную линию по производству гипсокартонных КНАУФ-листов.



В молодежном издании «Ёшлар овози» 15 мая опубликован большой материал под заголовком «Проект «Дружба» демонстрирует единство двух народов. В нем сообщается о том, что делегация Союза молодежи Узбекистан совершила поездку в Турцию.



В газете «Узбекистон овози» 15 мая поднята проблема низкого реагирования на депутатские запросы. «Депутаты от Народно-демократической партии Шурчинского района сообщают, что их запросы часто остаются без ответов от местного хокимията. На жалобу по этому поводу в прокуратуру депутаты ждут ответ больше двух месяцев», - пишет партийное издание.



Депутат Олий Мажлиса в еженедельном издании «Оила ва жамият» высказал свое мнение по поводу предложений повысить пенсионный возраст. «Если увеличить пенсионный возраст на три года, а также обеспечить полную выплату работающим пенсионерам, то под вопросом остается освобождение 850 тысяч рабочих мест. Это означает, что именно такое количество безработных не смогут получить работу», - рассуждает парламентарий.



Газета «Хуррият» 16 мая опубликовала большую статью под заголовком, который в смысловом переводе означает «Завистливая банда, посягнувшая на народ». Автор делает обзор публикаций конца 80-годов, посвященных деятельности организаторов «хлопкового дела» под началом Тельмана Гдляна.



В этом же номере опубликован большой материал «Количество туристов растет, но готовы ли их принять?». Автор рассказывает о растущем числе туристов и проблемах, с которыми они сталкиваются в Самарканде. В частности, пишет о недостаточном уровне сервиса, отсутствии скамеек для отдыха, очередях в общественные туалеты.



В газете «Ишонч под рубрикой «Журналистское расследование» опубликована статья под заголовком «Пока счет 2:3, когда прозвучит финальный свисток?». Автор рассказывает историю предпринимателя, который на аукционе приобрел часть территории, хлопкоочистительного предприятия, объявленного банкротом. Заплатив в 2016 году деньги, победитель аукциона до сих пор ходит по судам и пытается доказать свое право. Проблема в том, что коллектив предприятия не согласился с решением о банкротстве и подал в суд, ну а дальше дело пошло от инстанции к инстанции, выносящих противоположные решения. Крайним оказался предприниматель, который вот уже третий год платит налог на имущество, которым не владеет.



«Мы не знали, как много есть таких дел, которые передаются от суда к суду, от инстанции к инстанции десятилетиями. Иногда в документах, которые проходят этапы апелляции, кассации, в порядке надзора, вновь и вновь выносятся в Верховный суд, уже не могут разобраться даже опытные юристы», - пишет автор.



Газета «Махалла» 19 мая опубликовала статью под заголовком «Как может обращаться гражданин, которого нет…?». В материале говорится о приписках, которыми занимаются чиновники в Самаркандской области. Журналиста, который решил ознакомиться с тем, как налажена работа с обращениями граждан, ознакомили с подготовленной на этот предмет «дорожной картой». Автор материала не поленился и прошелся по указанным адресам, но некоторых граждан, которые якобы обращались в органы власти и получили удовлетворительные ответы, на самом деле не существовало.



Газета XXI Asr 17 мая опубликовала реплику под заголовком «Должны ли платить за воду …покойники?». В ней автор рассказал о том, что в одном из районов Сурхандарьинской области жители получили строгие предупреждения из Бюро по принудительному исполнению платежей при прокуратуре по оплате задолженностей за воду. Но в списках значилось большое число селян давно покинувших этот мир. В прокуратуре этот казус объяснили тем, что списки дали водники, а там признались, что в базе данных путаницу допустили прежние работники. Сведения обычно берут в статистических органах, а те, в свою очередь, в махаллинских комитетах.



В этом же издании рассказали о новой мошеннической схеме, в которой невольно оказался вовлечен журналист. По дороге у аптеки его остановил человек и срочно попросил отвезти лекарство больному. «Он позвонил кому-то и дал трубку, откуда прозвучало: «Пожалуйста, срочно привезите, очень надо». Решив помочь, согласился. Но, передавая пакет с лекарствами, «аптекарь» попросил заплатить за них деньги, объяснив, что по прибытии их вернут. Как и ожидалось, «больного» в условленном месте не оказалось, пропал и «аптекарь».



