Льёт, как из ведра







Селеопасными зонами являются горные и предгорные территории Узбекистана. Больше всего подвержены паводковой селевой опасности Наманганская, Ферганская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.





По сообщениям МЧС Узбекистана, обильные проливные дожди, прошедшие 18 мая по ряду регионов страны, вызвали подтопление свыше пятисот домов в Наманганской области. В этот же день сход селевого потока потребовал эвакуации 754 жителей из 116 домов в Сурхандарьинской области. Днями ранее ливни осложнили ситуацию в Самаркандской и Кашкадарьинской областях. Здесь не обошлось без жертв.Селеопасными зонами являются горные и предгорные территории Узбекистана. Больше всего подвержены паводковой селевой опасности Наманганская, Ферганская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Самаркандская и Кашкадарьинская области.