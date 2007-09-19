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Не стало Васили Иноятовой

Ранним утром 18 мая во время операции в Ташкенте в возрасте 62 лет скончалась председатель общества прав человека «Эзгулик» Василя Иноятова. 19 мая, во время проведения традиционного приёма по случаю дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II, Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны в Узбекистане Кристофер Аллан выразил соболезнование в связи с кончиной главы «Эзгулик».

Не стало Васили Иноятовой


Соб. инф.



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Просмотров: 489     20 мая 2018


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