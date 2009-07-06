Ни Шойгу назад



Вечером 21 мая для обсуждения вопросов международной и региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в Ташкент с официальным визитом прибыл министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского оборонного ведомства, С. Шойгу примут президент Узбекистана Ш. Мирзиёев и министр обороны этой страны А. Азизов.



Необходимо напомнить, что утром того же дня



Необходимо напомнить, что утром того же дня состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и России. Отметив динамичное развитие и последовательное укрепление стратегического партнёрства, лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита Владимира Путина в Узбекистан.