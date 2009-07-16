Свиданье без любви



Делегация Amnesty International посетит Узбекистан и встретится с рядом официальных лиц 22-25 мая. Министерства иностранных дел и юстиции подтвердили в воскресенье готовность принять делегацию, в которую войдут директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и её заместитель Денис Кривошеев.



Необходимо сказать, что официальные представители Amnesty International после 2004 года ни разу не посещали Узбекистан.



