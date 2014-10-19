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Народ подсаживают на McDonald’s

Средства массовой информации Узбекистана начали активно лоббировать интересы McDonald’s, убеждая читателей, что присутствие этой компании в той или иной стране – признак благополучия. Это откровенная подмена понятий, поскольку присутствие McDonald’s – своего рода метка, свидетельствующая о том, что государство, куда пришла сеть быстрого питания, само того не подозревая, вошло в зону национальных интересов США со всеми вытекающими последствиями.

Сомнительными представляются доводы о том, что для привлечения туристов Узбекистану непременно необходимо унифицировать точки общественного питания, причем обязательно используя McDonald’s и KFC.

Народ подсаживают на McDonald’s


Соб. инф.



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Просмотров: 101     24 мая 2018


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