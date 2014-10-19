Народ подсаживают на McDonald’s



Средства массовой информации Узбекистана начали активно лоббировать интересы McDonald’s, убеждая читателей, что присутствие этой компании в той или иной стране – признак благополучия.



Сомнительными представляются доводы о том, что для привлечения туристов Узбекистану непременно необходимо унифицировать точки общественного питания, причем обязательно используя McDonald’s и KFC.



Это откровенная подмена понятий, поскольку присутствие McDonald’s – своего рода метка, свидетельствующая о том, что государство, куда пришла сеть быстрого питания, само того не подозревая, вошло в зону национальных интересов США со всеми вытекающими последствиями.