По системе «ниппель»



21 мая правительство Узбекистана приняло постановление, ограничивающее конституционные права граждан, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг. Ограничения наложены, в том числе, и на свободу передвижения. К примеру, гражданину, откажут в покупке авиа-и железнодорожных билетов или получении выездного стикера, необходимого для поездки в дальнее зарубежье. В целом ограничения коснутся 21 вида крупных сделок, финансово-кредитных и государственных услуг.



При этом в постановлении не прописана ответственность Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана за внесение в базу данных заведомо ложных или непроверенных сведений о долгах. Не оговорен в постановлении и механизм компенсации ущерба гражданам в случае неправомерности начисления платежей.



По мнению специалистов, в условиях, когда учет коммунальных платежей в стране далек от идеального, а гражданам необоснованно выставляют фантастические счета за коммунальные услуги, такая ответственность контролирующих органов должна быть предусмотрена непременно. В противном случае – это обычная система «ниппель», традиционно используемая государством. Туда – дуй, а оттуда…





При этом в постановлении не прописана ответственность Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана за внесение в базу данных заведомо ложных или непроверенных сведений о долгах. Не оговорен в постановлении и механизм компенсации ущерба гражданам в случае неправомерности начисления платежей.