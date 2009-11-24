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По системе «ниппель»

21 мая правительство Узбекистана приняло постановление, ограничивающее конституционные права граждан, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг. Ограничения наложены, в том числе, и на свободу передвижения. К примеру, гражданину, откажут в покупке авиа-и железнодорожных билетов или получении выездного стикера, необходимого для поездки в дальнее зарубежье. В целом ограничения коснутся 21 вида крупных сделок, финансово-кредитных и государственных услуг.

При этом в постановлении не прописана ответственность Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана за внесение в базу данных заведомо ложных или непроверенных сведений о долгах. Не оговорен в постановлении и механизм компенсации ущерба гражданам в случае неправомерности начисления платежей.

По мнению специалистов, в условиях, когда учет коммунальных платежей в стране далек от идеального, а гражданам необоснованно выставляют фантастические счета за коммунальные услуги, такая ответственность контролирующих органов должна быть предусмотрена непременно. В противном случае – это обычная система «ниппель», традиционно используемая государством. Туда – дуй, а оттуда…

По системе «ниппель»


Соб. инф.



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Просмотров: 1382     25 мая 2018


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