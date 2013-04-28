Buyuk kelajak и наманганский синдром







С депутатом – всё понятно. В стране почти все такие, причем не только на региональном уровне. «Недомастера, околоспецы, полуинтеллигенты – худшая категория людей на белом свете. От одного берега отбились, к другому не прибились» - не нами сказано. Причина в том, что депутатов, как и родителей, не выбирают. По крайней мере, в Узбекистане. В лицо их не знают, но с существованием приходится мириться.



В одном ряду с предложением депутата, на наш субъективный взгляд, стоит заявление самопровозглашенного экспертного совета из числа выходцев из Узбекистана, не связывающих свое будущее с исторической родиной, но считающих долгом



Знакомясь с



Что может посоветовать президенту Узбекистана, осевший в Бельгии специалист «по нефтегазовому сектору» - сын бывшего председателя торгово-промышленной палаты и нынешнего посла Узбекистана в Великобритании? Как во благо отечества создать аналог компании ZEROMAX? Так жив и повышен в должности тот, кто банкротил прибыльные подразделения НХК «Узбекнефтегаз» в первой половине двухтысячных, высвобождая поле для ZEROMAX. Живы и в меру упитаны те, кто тендерами обеспечивал процветание «швейцарской» компании за счет государственного бюджета. Они в консультациях не нуждаются – руки-то помнят.



Трудно предположить, насколько полезны для президента Узбекистана могут оказаться советы телеведущей программы российского первого канала, сына узбекского олигарха второго эшелона достатка, равно других господ из внушительного списка в 115 человек.



Нет, мы не против разумных предложений, направленных на улучшение жизни людей и укрепление авторитета государства. Мы – против откровенной глупости, ставящей под сомнение дееспособность власти, против насаждения культа личности, а равно - стремления любыми способами доказать свою преданность первому лицу государства, безоговорочно одобряя и поддерживая. Президент не для того инициировал диалог с народом, чтобы слушать оды в собственный адрес. В соловьях, полагаем, он недостатка не испытывает. Президент предложил нам думать, спорить, не соглашаться с ним, если он не прав, и работать. Может, потому и не реагирует на весеннее обострение верноподданнических настроений в определенном сегменте правящего сословия.



Что касается советов из-за рубежа. Страна советов у нас уже была. Почему бы тем, кто считает, что достоин разрабатывать рекомендации для политического руководства Узбекистана, не плюнуть на заграничную зарплату, социальный статус, бытовой комфорт, свободу передвижения и возвратиться на родину. С капиталом, планами, опытом и желанием построить то самое великое будущее, о котором они так пекутся.



В своей стране своими руками и своим умом. А то получается, что душой в Намангане или Карши, но жить хочется в Брюсселе или в Москве. По-человечески объяснимо – в Брюсселе не отключают ни воду, ни свет, ни газ. Там вuyuk kelajak - уже настоящее. Свобода слова, асфальт. И выездной стикер не требуется...



Депутат Наманганского областного совета народных депутатов от либерально-демократической партии выступил с инициативой номинировать президента Узбекистана на Нобелевскую премию мира и присвоить ему звание «Герой Узбекистана». Более того, член партии либеральных демократов уверен, что президент достоин Нобелевской премии по любой из существующих номинаций и даже собрал 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения его предложений в парламенте.С депутатом – всё понятно. В стране почти все такие, причем не только на региональном уровне. «Недомастера, околоспецы, полуинтеллигенты – худшая категория людей на белом свете. От одного берега отбились, к другому не прибились» - не нами сказано. Причина в том, что депутатов, как и родителей, не выбирают. По крайней мере, в Узбекистане. В лицо их не знают, но с существованием приходится мириться.В одном ряду с предложением депутата, на наш субъективный взгляд, стоит заявление самопровозглашенного экспертного совета из числа выходцев из Узбекистана, не связывающих свое будущее с исторической родиной, но считающих долгом «оказать содействие и поддержку реформам» президента страны. Этакий коллективный Александр Исаевич периода пребывания в Вермонте с мыслью о монографии «Как нам обустроить Узбекистан». Если принять во внимание, что зарубежный экспертный совет к тому же обязался разработать долгосрочную модель развития республики аж до 2035 года, – это еще и Госплан.Знакомясь с персональным составом зарубежных советчиков, задумываешься о том, что, к примеру, может предложить человек из ближайшего окружения Чубайса. Того самого, что известен не только историей приватизации, но и недавней попыткой переформатировать государственные активы «Роснано» в личную собственность, а также скрытым содействием в аресте компаньона, не пожелавшего отдать ему за бесценок своё имущество в Переделках.Что может посоветовать президенту Узбекистана, осевший в Бельгии специалист «по нефтегазовому сектору» - сын бывшего председателя торгово-промышленной палаты и нынешнего посла Узбекистана в Великобритании? Как во благо отечества создать аналог компании ZEROMAX? Так жив и повышен в должности тот, кто банкротил прибыльные подразделения НХК «Узбекнефтегаз» в первой половине двухтысячных, высвобождая поле для ZEROMAX. Живы и в меру упитаны те, кто тендерами обеспечивал процветание «швейцарской» компании за счет государственного бюджета. Они в консультациях не нуждаются – руки-то помнят.Трудно предположить, насколько полезны для президента Узбекистана могут оказаться советы телеведущей программы российского первого канала, сына узбекского олигарха второго эшелона достатка, равно других господ из внушительного списка в 115 человек.Нет, мы не против разумных предложений, направленных на улучшение жизни людей и укрепление авторитета государства. Мы – против откровенной глупости, ставящей под сомнение дееспособность власти, против насаждения культа личности, а равно - стремления любыми способами доказать свою преданность первому лицу государства, безоговорочно одобряя и поддерживая. Президент не для того инициировал диалог с народом, чтобы слушать оды в собственный адрес. В соловьях, полагаем, он недостатка не испытывает. Президент предложил нам думать, спорить, не соглашаться с ним, если он не прав, и работать. Может, потому и не реагирует на весеннее обострение верноподданнических настроений в определенном сегменте правящего сословия.Что касается советов из-за рубежа. Страна советов у нас уже была. Почему бы тем, кто считает, что достоин разрабатывать рекомендации для политического руководства Узбекистана, не плюнуть на заграничную зарплату, социальный статус, бытовой комфорт, свободу передвижения и возвратиться на родину. С капиталом, планами, опытом и желанием построить то самое великое будущее, о котором они так пекутся.В своей стране своими руками и своим умом. А то получается, что душой в Намангане или Карши, но жить хочется в Брюсселе или в Москве. По-человечески объяснимо – в Брюсселе не отключают ни воду, ни свет, ни газ. Там вuyuk kelajak - уже настоящее. Свобода слова, асфальт. И выездной стикер не требуется...