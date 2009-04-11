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Глухое и незрячее общество

21- 26 мая 2018 года

Все республиканские газеты 22 мая опубликовали большой отчет УзА под заголовком «Укрепляется уверенность народа в завтрашнем дне, усиливается стремление жить лучше». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для ознакомления с созидательной и благоустроительной работой на местах, ходом социально-экономических реформ, крупными проектами, а также диалога с народом 19-20 мая 2018 года посетил Андижанскую область», - пишет УзА.

В этот же день газеты опубликовали два сообщение «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Российской Федерации» и «О телефонном разговоре Президента Республики Узбекистан с Президентом Республики Казахстан».

В печати также публикуется постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обращения с бытовыми отходами».

Указ президента «О дополнительных мерах по оптимизации порядка осуществления проектных и строительных работ в капитальном строительстве» опубликован в газетах 23 мая. В этих же номерах республиканских изданий опубликовано сообщение УзА «Президент Республики Узбекистан принял министра обороны Российской Федерации». Здесь же публикуется короткое сообщение под заголовком «Министр обороны Российской Федерации ознакомился с историческими памятниками Самарканда».

В субботних номерах газет опубликовано постановление главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы нотариата в качестве института предупредительного правосудия».

Ряд республиканских изданий перепечатали сообщение «В МИДе критически проанализирована работа загранучреждений Узбекистана». В нем говорится о том, что Министерстве иностранных дел республики в формате видеоконференции состоялись совещания, посвященные выполнению поручений Шавката Мирзиёева по коренному усилению ответственности МИДа за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. «Главы дипмиссий информировали о проводимой работе по продвижению внешнеэкономических интересов республики, развитию торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, привлечению иностранных инвестиций и передовых технологий, продвижению национальных товаров и услуг на мировые рынки и увеличению туристического потока в страну», - говорится в сообщении.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 23 мая перепечатали интервью обозревателя «Голоса Америки» Навбахор Имамовой с замсоветника президента США под заголовком «Лиза Кёртис: «Белый дом будет тесно работать с Узбекистаном».

В этом же номере этих изданий опубликован материал «Георгий Полтавченко: «У нас большое поле для сотрудничества». «По итогам 2017 года отмечается рост товарооборота на 52 процента. Считаю, это очень хороший результат. Однако очевидно, что мы используем далеко не весь потенциал. В абсолютных показателях объем внешней торговли составил 189,7 миллиона долларов США, что соответствует 38-й строчке в рейтинге стран — торговых партнеров нашего города. Нам еще есть над чем работать. Рассчитываю, что наши общие усилия позволят и дальше наращивать товарооборот», - сказал  губернатор Санкт-Петербурга корреспонденту изданий.

В этом же номере газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликован большой материал «Выиграет ли Узбекистан от вступления в ВТО?». Автор привел примеры того, как ряд стран вступали в ВТО, что они обрели и что потеряли. Затем рассуждают о перспективах Узбекистан в этом направлении. «Окончательный вывод о том, выгодно ли Узбекистану вступление в ВТО, можно сделать лишь после объективной оценки выгод и издержек от присоединения республики к ВТО. Отметим, что пока полномасштабная оценка с использованием современных методов анализа не осуществлена. Информация о выгодах и потерях позволила бы минимизировать структурные издержки посредством выработки и реализации соответствующих мер, а также стала бы вполне полезной в процессе переговоров со странами — членами ВТО при подготовке предварительных соглашений в целях выработки условий вступления», - заключает автор статьи.

В газете «Кишлок хаети» 24 мая опубликован критический материал под заголовком «Руководители должны работать не для отчетов». Как пишет автор, по поручению руководства ответработники совершают подворные обходы с целью узнать проблемы граждан и оказать содействие в их решении. «Но, скажем прямо: нередко эта работа сводиться не к реальной и практической помощи, а к оформлению отчетов», - пишет журналист. Затем он приводит примеры, когда, видя реальные проблемы, никто не принимает мер по их решению.

Тему продолжила газета «Махалла» 26 мая в статье «Зачем нужны мероприятия, от которых никакой пользы». Автор пишет о растущих случаях суицидов среди женщин, несмотря на проведение большого числа собраний на эту тему. «Мероприятия, которые проводятся для галочки по старым лекалам, не дают никакого результата», - пишет автор.

Газета «Ишонч» под рубрикой «Внимание: проблема» опубликовала статью «Современная сказка из Чиракчи». Ее автор рассказывает о школе, которая действует в отдаленном селении Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Школа, состоящая всего из одной комнаты, была построена методом хашара в 2000 году. Здесь один учитель одновременно обучает ребят 1-4 классов. «Это похоже на сказку из прошлого, но эта современные реалии. Селу нужна пусть небольшая, но современная школы», - пишет автор.

Газета XXI Asr 24 мая опубликовала проблемный материал, озаглавленный «Санкции против островка, или никого не волнуют заботы более 10 тысяч населения». В нем рассказывается о садово-виноградарском товариществе, созданном 30 лет назад в пригороде Навои.  С годами оно превратилось в товарищество собственников жилья, сюда подвели все коммуникации. Но городские власти никак не желают перевести дома, в которых проживает более 10 тысяч населения, из нежилого в жилой фонд.

Газета «Хуррият» 23 мая под рубрикой «Горькая правда» рассказала о деятельности частных полиграфических предприятий, которые формально закрыты. Автор рассказывает о продукции таких подпольных типографий, которые ни по качеству печати, ни по содержанию не соответствуют никаким стандартам.

В еженедельнике «Оила ва жамият» 23 мая в статье «Люди, остающиеся без внимания общества» рассказано о проблемах глухонемых. Автор пишет об общежитии для глухонемых, где семьи по 3-5 человек ютятся в одной комнате. Приведен пример семьи, где родители глухонемые, а дети говорят и слышат, но находятся в положении, в котором не могут нормально развиваться. Журналист посетил предприятие общества глухонемых, на балансе которого находится общежитие, рассказал о скученности, отсутствии горячей воды, низких зарплатах. «Могли бы жить в таких условиях и на такие заработки руководители общества глухонемых, получающих разного рода льготы для своих предприятий?», задается вопросом автор статьи.

Глухое и незрячее общество


Соб. инф.



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Просмотров: 256     27 мая 2018


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