Лампочка Евгеньевича



Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области, заявил в среду в Ташкенте глава российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. По его словам, в Узбекистане скоро создадут новое ведомство, которое вместе с «Росатомом» будет выходить на соглашения, договоренности и другие межправительственные решения, которые необходимо принимать.



Кроме того, сказал российский чиновник, «в Узбекистане должен быть создан и регулятор, который условно можно обозначить как «Атомнадзор». Здесь, по словам Лихачева, будет применяться принцип четырех глаз, то есть надзор с двух сторон за созданием объекта и его последующим обслуживанием, что будет гарантировать использование самых современных технологий безопасности.



