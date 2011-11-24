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Лампочка Евгеньевича

Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена в Навоийской области, заявил в среду в Ташкенте глава российской государственной корпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. По его словам, в Узбекистане скоро создадут новое ведомство, которое вместе с «Росатомом» будет выходить на соглашения, договоренности и другие межправительственные решения, которые необходимо принимать.

Кроме того, сказал российский чиновник, «в Узбекистане должен быть создан и регулятор, который условно можно обозначить как «Атомнадзор». Здесь, по словам Лихачева, будет применяться принцип четырех глаз, то есть надзор с двух сторон за созданием объекта и его последующим обслуживанием, что будет гарантировать использование самых современных технологий безопасности.

Лампочка Евгеньевича


Соб. инф.



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Просмотров: 1076     31 мая 2018


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