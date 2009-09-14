Мы говорим МИД, подразумеваем – Akfa?



Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов, возможно, использует служебное положение для продвижения коммерческих интересов своего свата – бизнесмена Джахонгира Артыкходжаева, временно возглавившего администрацию Ташкента. Так расценили наблюдатели подписание договора между университетом Гачон (Южная Корея) и медицинским центром Akfa Medline, входящим в группу компаний, аффилированных со столичным градоначальником.



Основанием для предположения, не исключающего конфликт интересов, стали



Впрочем, возможно, наблюдатели излишне категоричны, а мы излишне пристрастны. Не исключено, что А. Абдувахитов воплощает в жизнь идею главы государства активнее использовать дипломатов для привлечения в Узбекистан иностранного капитала, новых технологий и прогрессивных методик образования. То, что он свёл представителей Южной Кореи именно со своим, а не с чужим родственником, вполне объяснимо. На кого ещё положиться?..



Основанием для предположения, не исключающего конфликт интересов, стали фотографии , иллюстрирующие процедуру заключения договора с Akfa Medline. Случайно или нет, но заместитель главы внешнеполитического ведомства и одновременно родственник хокима, радеющий за создание в Ташкенте платного южнокорейского медицинского вуза, запечатлён на каждом из четырех фотоснимков. Два раза в фас и два раза в профиль.