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Как украсть миллион долларов

Уважаемая редакция. Я, Григорян Арсен Сергеевич, юрист ООО SAMARQAND CEMENT, в настоящий момент исполняю обязанности директора данного предприятия. Обращаюсь к вам от безысходности, так как правоохранительные органы занимаются отписками. Хочу привлечь внимание к уголовному преступлению, в результате которого из государственного денежного оборота был изъят один миллион долларов США. Прошу вас о содействии, всю необходимую документацию, подтверждающую факт преступления, готов предоставить по первому требованию.

Коротко о преступной схеме, которая стала известна мне в результате исполнения служебных обязанностей в ООО SAMARQAND CEMENT. ООО EVRO-SHIFER, получив кредит, приобретает оборудование за рубежом за 700 000 долларов США и ставит его в залог в качестве дополнительной гарантии погашения кредита в Сурхандарьинском филиале «Ипотека банк».

Казалось бы, все нормально, но это только на первый взгляд. Должностные лица банка, сознательно создавая условия для хищения, «забывают» внести оборудование в залоговый реестр. Затем это оборудование перевозят в Самаркандскую область, где вновь ставят в залог, но уже в Самаркандском филиале «Турон банка», получив под залог кредит в размере 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) сумов. Здесь, правда, делают запись в залоговом реестре, но не указывают марку оборудования. Затем, инициируя судебное разбирательство, это же оборудование снова перевозят в Сурхандарьинскую область, где вновь получают кредит, но уже в Ташкентском городском отделении «Халк банка». Оборудование в третий раз ставят в залог, но уже от другой организации.

В результате всех этих манипуляций оборудование не используется, ржавеет, кредиты растрачены, а ООО SAMARQAND CEMENT доведено до банкротства.

Арсен Григорян

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От редакции

Автор обращения поименно, с указанием должностей и родственных связей, перечислил всех, кто, по его мнению, причастен к незаконному выводу из оборота одного миллиона долларов США. Более того: он предоставил редакции схему вывода денег и схему родственных и служебных отношений фигурантов аферы. Мы не публикуем имен и прочего лишь потому, что документы давно направлены в Генеральную прокуратуру, Народную приемную главы государства, другие профильные инстанции. Реагирования на них нет. Не хочется думать, что причиной его отсутствия тот самый миллион и является.

И ещё, для наглядности: 1 миллион долларов в Узбекистане эквивалентен размеру средней пенсии 20 тысяч человек за год. Или - годовая зарплата 6 849 учителей. Или - детские пособия на 23 809 малышей.

Как украсть миллион долларов






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Просмотров: 344     1 июня 2018


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