Ликвидация исключительности



31 мая президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее ликвидацию практики избирательного предоставления льгот и преференций субъектам предпринимательства, поскольку они не способствуют развитию конкуренции, не отвечают требованиям рынка, сокращают налоговые поступления в бюджет и не обеспечивают поступательного развития экономики страны.



Налоговые и таможенные льготы планируется предоставлять только для отраслей, сфер деятельности, территорий, имеющих приоритетное значение, и они должны иметь конкретную цель, обеспечивая достижение четких социальных, экономических и финансовых результатов. Индивидуальные льготы сохранят для исключительных случаев в реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, либо в соответствии с международными договорами.



Постановление запрещает принятие правительственных и ведомственных решений по предоставлению льгот, утверждению перечней товаров, ввозимых на территорию Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам. Этим правом будут наделены только законодатели и глава государства.





Полный текст документа опубликован на сайте Национального информационного агентства Узбекистана.



Налоговые и таможенные льготы планируется предоставлять только для отраслей, сфер деятельности, территорий, имеющих приоритетное значение, и они должны иметь конкретную цель, обеспечивая достижение четких социальных, экономических и финансовых результатов. Индивидуальные льготы сохранят для исключительных случаев в реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, либо в соответствии с международными договорами.Постановление запрещает принятие правительственных и ведомственных решений по предоставлению льгот, утверждению перечней товаров, ввозимых на территорию Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам. Этим правом будут наделены только законодатели и глава государства.