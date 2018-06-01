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Ликвидация исключительности

31 мая президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее ликвидацию практики избирательного предоставления льгот и преференций субъектам предпринимательства, поскольку они не способствуют развитию конкуренции, не отвечают требованиям рынка, сокращают налоговые поступления в бюджет и не обеспечивают поступательного развития экономики страны.

Налоговые и таможенные льготы планируется предоставлять только для отраслей, сфер деятельности, территорий, имеющих приоритетное значение, и они должны иметь конкретную цель, обеспечивая достижение четких социальных, экономических и финансовых результатов. Индивидуальные льготы сохранят для исключительных случаев в реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, либо в соответствии с международными договорами.

Постановление запрещает принятие правительственных и ведомственных решений по предоставлению льгот, утверждению перечней товаров, ввозимых на территорию Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам. Этим правом будут наделены только законодатели и глава государства.

Полный текст документа опубликован на сайте Национального информационного агентства Узбекистана.

Ликвидация исключительности


Соб. инф.



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Просмотров: 515     1 июня 2018



 
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