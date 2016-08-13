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От Франтсии до Мукулистона и Полпши

28 мая - 2 июня 2018 года

Ведущие печатные СМИ 29 мая на первых страницах поместили указ президента «О награждении военнослужащих пограничных войск службы государственной безопасности Республики Узбекистан». Согласно этому документу двое военнослужащих (один из них посмертно) награждены медалью «Жасорат» за спасение людей во время стихийного бедствия.

Все республиканские газеты 30 мая отчет УзА о селекторном совещании, которое провел президент. Материал публикуется под заголовком «Укрепление исполнительской дисциплины, повышение ответственности и эффективности деятельности руководителей во всех отраслях и регионах – важнейшая задача». Как сообщает УзА, совещание было посвящено вопросам экспорта и импорта, обеспечения дополнительных поступлений в местные бюджеты, а также актуальным задачам, связанным с проведением важных мероприятий по уборке зерна, выращиванию повторных культур и рациональному использованию воды.

В этот же день газеты опубликовали постановление главы государства «О дополнительных мерах по повышению эффективности оказания механизированных и сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям».

В печати 31 мая на первых страницах опубликовано сообщение «Президент Республики Узбекистан принял генерального директора Госкорпорации «Росатом».

Здесь же газеты поместили постановление «О мерах по созданию современной системы отбора на конкурсной основе перспективных управленческих кадров».

Официальные газеты Узбекистана 1 июня на первых страницах поместили постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций» и распоряжение «О мерах по изданию книги-альбома, посвященного достойному вкладу народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне».

Под заголовком «Наша цель - сделать так, чтобы народ был доволен» 2 июня СМИ распространили материал УзА о том, что президент ознакомился с ходом реализации крупных проектов в Ташкенте. «По инициативе главы нашего государства и на основе его идей в столице развернулась широкомасштабная созидательная работа, в ведущих отраслях экономики реализуются имеющие стратегическое значение крупные проекты, что способствует росту уровня и улучшению качества жизни населения, превращению Ташкента в современный мегаполис. Основное внимание в ходе очередной поездки главы государства по районам столицы было уделено исполнению намеченных планов и важных проектов в этом направлении», - пишет УзА.

В субботних номерах газет также опубликовано постановление «О мерах по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг».

В республиканских изданиях 1 июня со ссылкой на информационную службу Законодательной палаты Олий Мажлиса опубликовано сообщение «Депутаты обсудили исполнение Государственного бюджета за 2017 год и первый квартал 2018 года».

Ряд изданий перепечатали информацию о том, что правительство Японии выделило безвозмездную помощь в размере более $7,3 млн. на поставку дорожной техники в Узбекистан.

В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 30 мая опубликован материал «Три года борьбы за справедливость завершились оправданием обвиняемого».  В нем говорится о деятельности Национального центра по правам человека. «В 2017 году сюда с жалобами обратились 1 960 граждан республики. По проведенным по ним проверкам удалось восстановить права 81 человека, 164 оказана практическая помощь в реализации прав и законных интересов. По 442 обращениям даны консультации», - пишет автор. Он также обратил внимание на то, что заявления и жалобы 197 граждан касались деятельности судов по гражданским делам, 300 — по уголовным делам, 45 — административных, 10 — экономических судов.

В этих же изданиях 31 мая опубликована статья «Как журналисту превзойти робота?». Автор пишет о перспективах, которые открываются в связи с образованием в стране Университета журналистики и массовых коммуникаций.

В еженедельнике «Жамият» опубликован материал под заголовком «Сила председателя махали, или Почему прекратил деятельность предприниматель?». Речь - о пекарне, которую организовала инвалид в махалле. С приходом нового главы махалли, ее деятельность остановили. Объявили тендер и отдали объект другому человеку. По поручению председателя махалли тандыр сломали, оборудование и вещи вынесли на улицу. Районный суд поддержал предпринимателья, а в городе приняли противоположное решение. Кассационная инстанция вынесла решение в пользу хозяйки пекарни. Когда же будет вынесено справедливое решение, задается вопросом газета.  

«Вместо спасибо…» - под таким заглавием газета «Адолат» 1 июня опубликовала реплику об отсутствии четкости в работе коммунальных служб. Один из авторов издания пожаловался, что ему выставили счета за долги, якобы образовавшиеся в 2003 году. Добросовестный плательщик удивляется, что все последующие годы у него без разговора принимали платежи. Даже давали справки о том, что у него долгов нет. «Даже если потребитель задолжал за 2003 год, почему ему об этом не сообщили в 2004 или хотя бы в 2005 году, а только теперь?», - задает автор риторический вопрос.

Газета «Ишонч-Доверие» 1 июня под рубрикой «Вопросы, ждущие ответа» опубликовала мнение читателя о том, что нередки случаи, когда завозят высокотехнологичное медицинское оборудование, но из-за отсутствия специалистов оно либо используется частично, либо вообще простаивает.

В этом же издании 2 июня вновь поднята тема крайне низкого уровня полиграфических изданий, особенно для детей. В качестве примера, автор приводит детскую книгу на латинице Tirik sayyora (Живая планета), изданную в полиграфическом предприятии «Шарк» тиражом 10 тысяч экземпляров. «Купил эту книжку и поразился, когда они вычитали там названия таких стран, как Франтсия, Мукулистон, Киркизстан, Полпша», - пишет автор. Далее он пишет, что впервые услышал об Афконистоне, а также о существовании  таких денежных единиц как «рублп», «ппесо», «юанп», «фунт стрелин» и «манта».   

Газета «Оила даврасида» опубликовала критическую статью под заголовком «Золотая» стена образцового дома». В ней рассказывается о жителе Ташкентской области, которого убедили подписать документ о приемке дома с недоделками, пообещав потом все исправить. Жилье стало разваливаться, стены покрылись трещинами, полы уходили из-под ног. Бесчисленные жалобы на компанию «Кишлоккурилишинвест» остались без ответа. Журналисту, осмотревшему этот дом, соседи пожаловались, что им пришлось своими силами и из своих средств доводить жилье до нормального состояния.

От Франтсии до Мукулистона и Полпши


Соб. инф.



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Просмотров: 570     3 июня 2018


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