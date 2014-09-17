Отсидел и вернулся

Бывший заместитель председателя правления АО «Узтрансгаз» Шариф Турсунов, несколько лет проведший в местах лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях, совершенных предшественниками при межгосударственных взаиморасчетах за транспортировку природного газа, назначен председателем правления АО «Узтрансгаз». После освобождения из заключения, в целях ускорения процесса реабилитации, Ш. Турсунов был трудоустроен в Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана, где отвечал за своевременную оплату полученного природного газа и сбор недоимок.