ШОС с нас взять



8-10 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Китай, где примет участие в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао. Как сообщает Национальное информационное агентство Как сообщает Национальное информационное агентство УзА , в рамках встречи стороны обсудят вопросы региональной безопасности, расширения экономического сотрудничества, активизации транспортно-коммуникационного взаимодействия. По итогам заседания планируется подписать ряд документов.



