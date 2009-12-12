Фекалии для инвестора



4-9 июня 2018 года



Ведущие печатные СМИ 6 июня на первых страницах поместили отчет УзА о состоявшемся под председательством президента совещании. Как отмечается, совещание было посвящено вопросам увеличения поступлений в местные бюджеты и обеспечения стабильности цен путем наращивания производства продукции, усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти, налоговых и финансовых ведомств на местах за предотвращение инфляции.



В этих же номерах газет опубликовано два постановления президента «О приеме в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2018/2019 учебном году» и «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах».



В печати 7 июня опубликован анонс «Об участии Президента Узбекистана в предстоящем саммите ШОС в городе Циндао».



В республиканских газетах 8 июня опубликовано постановление президента «О реализации программы «Каждая семья – предприниматель».



В субботних номерах газет опубликовано короткое сообщение УзА «Президент Узбекистана прибыл в Циндао».



Ряд узбекских СМИ 8 июня опубликовали сообщение «Растет рейтинг доверия Президенту». В нем приводятся данные центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», который провел социологический опрос «Граждане о Президенте Республики Узбекистан». «Целью было изучение отношения узбекистанцев к реформам в социально-экономической, правовой и политической сферах, проводимым под руководством Шавката Мирзиёева, выявление рейтинга доверия граждан к главе государства и поддержки проводимой им внешней и внутренней политики», - пишут СМИ.



Ряд изданий перепечатали информацию УзА «Узбекистан направил гуманитарную помощь Афганистану». В ней говорится, что по инициативе президента страны принято решение о передаче Афганистану трех тысяч тонн продовольственной пшеницы в качестве гуманитарной помощи.



Узбекские СМИ публикуют материалы, посвященные экономному использованию воды в сельском хозяйстве. Так, в газетах «Халк сузи» и «Народное слово» 5 июня размещен материал «Рациональное использование воды – залог будущего урожая», 7 июня статью «Капля за каплей, чтобы урожай был богатым» с подзаголовком «Как сберечь воду и при этом получить желаемую отдачу от земли», 8 июня - «Расчет воды с учетом потребности».



В этих же изданиях 9 июня под рубрикой «На злобу дня» опубликован критический материал «История требует бережного отношения». В нем рассказывается о том, что в Самарканде под угрозой исчезновения оказались уникальные объекты. «Особенно это коснулось так называемой европейской части Самарканда, где сконцентрированы самобытные исторические постройки дореволюционного периода», - пишет автор.



Газета «Маърифат» 6 июня опубликовала большую статью под заголовком «Вымогательство». Ее автор пишет о том, что вымогательство стало нормой в детских садах и школах. При этом он приводит примеры того, что не только воспитатели и учителя ждут подарков от родителей, но комиссии, которые приходят проверять эти заведения, не уходят без мелких или крупных подачек.



Еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовала реплику «Учителям нужны книги, а школе - забор». Автор пишет о плачевном состоянии одной из сельских школ Андижанской области. Здание было построено в 1971 году и ни разу с тех пор не подвергалось капитальному ремонту. Здесь нет спортзала, столовой, туалеты не отвечают санитарным нормам, в библиотеке не хватает книг, а часть забора вокруг территории школы просто отсутствует. «Вместо него прорыли канаву, которая отделяет границы школьной территории», - пишет автор.



Еженедельник «Оила даврасида» напечатал заметку «Если нет бумаги…». В ней рассказывается, что подворные обходы граждан позволяют выявить множество проблем, которые граждане не могут решить годами. Так, выяснилось, что есть дети, у которых в 6-8 лет нет свидетельства о рождении. Причиной чаще всего является то, что родители не успели по той или иной причине оформить свой брак в загсе.



В этой же газете опубликован материал «Когда центр не может помочь девочке-инвалиду…». Автор пишет о женщине, которая ухаживает за прикованным к постели мужем и воспитывает внучку-инвалида. Она не раз обращалась за помощью с целью получения пособия для внучки, но вопрос так и не решился. Как пишет журналист, местные руководители заняты очковтирательством, а не практической работой.



Журналист газеты «Хукук» 7 июня рассказал об истории с прорывом канализационной трубы в Ургенче, которая продолжается больше полугода. Заметка публикуется под заголовком «Большие последствия маленькой проблемы». Журналист пишет, что зимой на одной из центральных улиц Ургенча обратил внимание на прорыв канализационной трубы. Тогда он был уверен, что эта проблема будет быстро решена. Однако, оказавшись в городе спустя полгода, обнаружил, что аварию не устранили. Люди пожаловались журналисту, что страдают от запаха, водители на то, что здесь невозможно ездить, а владелец кафе, расположенного неподалеку, что находится на грани банкротства. В организации, ответственной за канализацию, пояснили, что трубы устарели, а ремонт требует больших средств, которых нет. Хотят привлечь иностранных инвесторов, но их пока тоже нет.



