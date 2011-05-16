Не всё плот, что не тонет



С 1 июля в Узбекистане деятельность, связанная с разработкой, производством, ремонтом, переработкой и ликвидацией военно-технических средств, будет осуществляться на основе лицензий, выдаваемым Государственным комитетом по оборонной промышленности. Однако, на наш взгляд, внимания заслуживает не факт выдачи лицензий, а личность председателя комитета Атабека Ибадуллаева.



Восемь лет назад он под диктовку следователей СНБ оговорил исполняющего обязанности начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Узбекистана полковника А. Мокеева, якобы склонявшего его к сотрудничеству с американской разведкой. Правильное написание «диктанта» способствовало тому, что А. Ибадуллаев из подозреваемых перешел в свидетели. То, что в ходе очной ставки с полковником не нашли подтверждения время, место и факт вербовки, значения уже не имело. Показания стали частью обвинительного заключения, автоматически перекочевав в приговор. В суде полковник А. Мокеев призвал свидетеля сказать правду. А. Ибадуллаев призыв не воспринял. Припадочно заверещав, он сослался на плохое самочувствие, а затем попросил разрешения покинуть зал заседаний.



Именно после успешного выполнения поставленной СНБ задачи Атабека Ибадуллаева утвердили в должности начальника Главного управления вооружений Министерства обороны, а затем – заместителя министра с повышением в звании. То, что его предшественника бездоказательно признали виновным в измене Родине,



Камнем на душе новоиспеченного председателя Государственного комитета по оборонной промышленности должны лежать, как минимум, еще две разрушенные им тогда судьбы старших офицеров, приговоренных к лишению свободы за якобы допущенное разглашение государственной тайны. Думается, ему нелишне знать, что родители одного из офицеров скончались вскоре после вынесения сыну приговора. Сначала ушла мать, затем – отец. Сам офицер, будучи этническим узбеком, отбыв срок от звонка до звонка, без сожаления покинул Узбекистан.



Полковник Атабек Ибадуллаев по-прежнему на плаву. Не догадываетесь, почему?..



Восемь лет назад он под диктовку следователей СНБ оговорил исполняющего обязанности начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Узбекистана полковника А. Мокеева, якобы склонявшего его к сотрудничеству с американской разведкой. Правильное написание «диктанта» способствовало тому, что А. Ибадуллаев из подозреваемых перешел в свидетели. То, что в ходе очной ставки с полковником не нашли подтверждения время, место и факт вербовки, значения уже не имело. Показания стали частью обвинительного заключения, автоматически перекочевав в приговор. В суде полковник А. Мокеев призвал свидетеля сказать правду. А. Ибадуллаев призыв не воспринял. Припадочно заверещав, он сослался на плохое самочувствие, а затем попросил разрешения покинуть зал заседаний.Именно после успешного выполнения поставленной СНБ задачи Атабека Ибадуллаева утвердили в должности начальника Главного управления вооружений Министерства обороны, а затем – заместителя министра с повышением в звании. То, что его предшественника бездоказательно признали виновным в измене Родине, осудили на 15 лет и лишили воинского звания, досрочно присвоенного еще министром обороны СССР, назначенца не волновало.Камнем на душе новоиспеченного председателя Государственного комитета по оборонной промышленности должны лежать, как минимум, еще две разрушенные им тогда судьбы старших офицеров, приговоренных к лишению свободы за якобы допущенное разглашение государственной тайны. Думается, ему нелишне знать, что родители одного из офицеров скончались вскоре после вынесения сыну приговора. Сначала ушла мать, затем – отец. Сам офицер, будучи этническим узбеком, отбыв срок от звонка до звонка, без сожаления покинул Узбекистан.