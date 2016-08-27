Три дня праздника



Президент Узбекистана, приняв во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2018 году первого дня Рамазан хайита с 15 июня (пятницей), постановил первые три дня Рамазан хайита – 15-17 июня 2018 года широко отметить в стране как праздник.



