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Три дня праздника

Президент Узбекистана, приняв во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2018 году первого дня Рамазан хайита с 15 июня (пятницей), постановил первые три дня Рамазан хайита – 15-17 июня 2018 года широко отметить в стране как праздник.

Три дня праздника


Соб. инф.



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Просмотров: 480     12 июня 2018


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